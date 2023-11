Nicht nur zur Weihnachtszeit regt der Geruch von süßen Zimtleckereien den Speichelfluss an. Das feine braune Gewürz, das aus einer unscheinbaren Baumrinde gewonnen wird, ist perfekt, um fadem Gebäck richtig Leben einzuhauchen. Kannst auch du dem Geruch nicht widerstehen, zaubere dir mit diesem Rezept spielend leicht Pizza-Zimtschnecken.

Unbedingt probieren: Pizza-Zimtschnecken

Zimtschnecken gehören wohl zu den beliebtesten Backwaren rund um den Globus. In Schweden kennen wir sie als Kanelbullar, in den Vereinigten Staaten verpasst man ihnen noch ein süßes Frosting aus Frischkäse und Puderzucker. Und wir bei Leckerschmecker backen eben Pizza-Zimtschnecken. Dafür benutzen wir bereits fertigen und abgepackten Pizzateig aus dem Supermarkt, den du dort im Kühlregal findest. Dadurch klappt die Zubereitung in Windeseile, denn wir müssen den Teig nicht erst kneten, ruhen lassen, wieder kneten.

Klar, wer mag, kann den Pizzateig für die Pizza-Zimtschnecken auch selbst vorbereiten. Aber vor allem, wenn es mal schnell gehen muss – etwa, wenn sich spontan Gäste angemeldet haben, ist dieses Rezept eine willkommene kulinarische Rettung. Immerhin möchte man die Lieben doch gut verköstigen.

Lust auf weitere Zimtschnecken-Ideen? Dann solltest du dir unbedingt auch unsere Kürbisschnecken oder unsere Blätterteig-Zimtschnecken als essbare Blume. Aber zuerst stehen natürlich die Pizza-Zimtschnecken auf dem Plan. Also: Los geht’s!

75 g Zucker

2 TL Vanillezucker

2 TL Zimt

400 g Pizzateig zum Beispiel als Fertigprodukt

60 g geschmolzene Butter

120 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

3 EL Milch Anleitungen Mische Zucker, Vanillezucker und Zimt in einem Schälchen.

Breite den fertigen Pizzateig auf einer großen Unterlage aus und bestreiche ihn mit der geschmolzenen Butter.

Die Zimtmischung gibst du in ein Sieb und verteilst sie damit auf dem gesamten Teig. Schüttel nichts zu stark, so geht umso mehr daneben.

Jetzt rollst du den Teig am kürzeren Ende auf und schneidest ihn in gleichgroße Stücken.

Platziere die Zimtschnecken mit ausreichend Abstand zueinander auf einem Blech und backe sie bei 175°C für 12 bis 15 Minuten.

Nach dem Backen lässt du die Zimtschnecken gut auskühlen und rührst aus Puderzucker, Vanilleextrakt und Milch einen dicken weißen Zuckerguss an.

Mithilfe einer Spritztülle, die du aus einer kleinen Plastiktüte auch selber machen kannst, drückst du ein paar Stränge Zuckerguss auf jede Schnecke.

Ganz ehrlich: Die leckeren Wirbel will man nur ungern teilen, doch tu deinen Liebsten dennoch den Gefallen, denn so ein Unmensch bist du sicher nicht. Um den Zimtschnecken noch mehr Pepp zu verleihen, färbe den Zuckerguss mit Beerensaft ein und verteile noch ein paar frische Beeren auf ihnen. Schon machen sie noch viel mehr her.