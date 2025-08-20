Diese kleinen Pizzabites sind perfekt für die Brotdose

In einigen Bundesländern sind die Sommerferien bereits vorbei, in anderen kann sich noch eine Weile über die freie Zeit gefreut werden. Nichtsdestotrotz stellt sich bei vielen die Frage: Was kann ich am besten für die Pause vorbereiten? Mit diesen Pizzabites aus der Brotdose machst du auf jeden Fall nichts falsch!

Pizzabites für die Brotdose machen alle glücklich

Pizza für die Pause in der Schule? Da hätte ich als Kind definitiv große Augen gemacht. Und das ist ja wohl mehr als verständlich. Mit diesen einfach gemachten und handlichen Pizzabites wird so jede Pause zum Highlight. Ganz egal, ob für den Nachwuchs in der Schule, für dich zur Mittagspause oder auch als kleiner Snack bei der nächsten Wanderung.

Das Schöne an ihnen, wie es sich für eine Pizza natürlich auch gehört: Du kannst sie immer wieder anpassen und mit anderen Zutaten verfeinern, bis du deine ganz eigene Lieblingsvariante gefunden hast. Heute bereiten wir sie mit Zutaten zu, die die meisten auch immer wieder auf ihrer Pizza finden würden.

Die würzige Salami, der mild-süße Mais und die fruchtig knackige Paprika ergeben gemeinsam mit dem Käse und den aromatischen Röstzwiebeln einen kleinen Happen, der geschmacklich überall ankommt. Der Quark sorgt dafür, dass die Pizzabites angenehm saftig bleiben, selbst wenn sie schon einige Stunden in der Brotdose warten.

Ein weiterer Vorteil: Sie lassen sich dadurch wunderbar vorbereiten. Einfach am Abend eine kleine Pizza-Session einlegen, die Bällchen vollständig abkühlen lassen und anschließend luftdicht verpacken. So kannst du dir morgen einfach direkt die Dose schnappen und dich auf den Weg machen oder noch flott ein wenig Gemüse für die Kids schnippeln. Wenn du Lust auf Abwechslung hast, kannst auch mehrere Varianten gleichzeitig machen. Bereite dafür die Teigbasis vor, teile sie auf und verfeinere sie dann mit dem, was du am liebsten magst. Vielleicht ein wenig Spinat und Feta, getrocknete Tomaten und Oliven oder im Hawaii-Stil mit Ananas und Schinken? Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!

Pizzabites für die Brotdose Dominique 4.25 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 50 Bällchen Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine rote Paprika

2 EL frische Petersilie glatt

6 Scheiben Salami

250 g Dinkelmehl

500 g Magerquark

1/2 Pck. Backpulver

100 g Röstzwiebeln

120 g Mais aus der Dose

200 g geriebenen Käse

3 EL Pizzagewürz z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Wasche die Petersilie, schüttel sie trocken und schneide sie klein. Schneide die Salami in feine Würfel.

Vermenge für den Teig Mehl, Quark, Backpulver, Röstzwiebeln, Mais und Käse in einer großen Schüssel 🛒 . Gib Paprika, Salami und Petersilie dazu. Würze den Teig mit Pizzagewürz und verknete alles zu einem gleichmäßigen Teig.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Forme mit zwei Teelöffeln ca. 50 kleine Bällchen und setze sie auf ein, mit Backpapier belegtes Blech.

Backe die Pizzabites im vorgeheizten Ofen 12-15 Minuten und lass sie anschließend auf einem Gitter abkühlen.

