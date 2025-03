Pizzarollen aus der Auflaufform: köstlicher Snack in jeder Situation

Diese Pizzarollen aus der Auflaufform kannst du jederzeit zubereiten. Du hast sie blitzschnell selbstgemacht und kannst sie immer wieder mit neuen Zutaten füllen. Die leckeren kleinen Snacks sind in jeder Situation perfekt – ob nach einem anstrengenden Arbeitstag als Wohlfühl-Mahlzeit, als Fingerfood auf der nächsten Feier oder auch abgekühlt und eingepackt als Snack für unterwegs!

Pizzarollen aus der Auflaufform sind perfekt für jeden Geschmack

Genau wie Pizza sind diese Pizzarollen aus der Auflaufform ideal, wenn du ein vielseitiges und einfaches Rezept suchst. In dieser Variante bereitest du sogar die köstliche Soße selbst zu.

Die kleinen Rollen sind ein wahrer Retter für alle, die öfter mal Entscheidungsschwierigkeiten haben, was sie kochen sollen. Das Grundrezept ist im Handumdrehen erledigt und du kannst es immer wieder auf neue Art und Weise zubereiten. So oder so hast du in kürzester Zeit ein leckeres Ofengericht vor dir stehen.

Bereite zunächst die Zutaten für die Soße vor. Gieße die Oliven ab und putze das Basilikum. Schnappe dir einen Pürierstab und püriere die Hälfte der Oliven, den Basilikum und Parmesan zusammen mit etwas Olivenöl zu einer feinen Creme.

Bestreiche den ausgerollten Pizzateig mit ihr und belege ihn mit den übrigen Oliven sowie den getrockneten Tomaten. Rolle alles zusammen und schneide mehrere gleich große Stücke aus der Rolle, stelle sie in eine Auflaufform 🛒 und backe sie im Ofen fertig. Lass dir die kleinen Köstlichkeiten schmecken!

Pizzarollen aus der Auflaufform Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Oliven grün

20 g frisches Basilikum

20 g Parmesan

6 EL Olivenöl

Prise Salz

500 g Mozzarella

550 g Pizzateig

100 g getrocknete Tomaten in Öl Zubereitung Heize deinen Ofen auf 180 °C vor. Gieße die Oliven in einem Sieb ab und schneide sie in Ringe. Stelle etwa die Hälfte davon beiseite. Wasche das Basilikum und entferne die Stiele.

Püriere die Hälfte der Oliven, das Basilikum, den Parmesan und 4 EL Olivenöl zu einer feinen Creme. Schmecke die Creme mit Salz ab.

Lass den Mozzarella gut abtropfen und zupfe ihn in grobe Stücke. Rolle den Pizzateig aus und verteile die Olivencreme darauf. Belege ihn mit den geschnittenen Oliven, den getrockneten Tomaten und dem Mozzarella.

Reibe eine Auflaufform mit 1 EL Olivenöl aus. Rolle den Teig längs zusammen und schneide ihn in etwa 5 cm große Stücke. Verteile die Rollen in der Form, beträufle mit etwas Öl und backe sie für 25 Minuten goldgelb.

