Das hier ist die gesündeste Pizza der Welt

Ja, wir alle sollten mehr Salat essen. Da ist was dran. Was aber auch stimmt: Einfach nur grüner Salat ist etwas langweilig. Wer soll denn darauf Lust haben? Da es aber wichtig ist, die eigene Ernährung gesund zu gestalten, haben wir einen Zwischenweg gefunden: Pizzasalat! Der kombiniert frischen Salat mit Gemüse, wertet das Ganze aber eben mit ein paar Stücken Pizza auf. Und so geht’s!

Pizzasalat: Salat, aber aufregend

Für einen Pizzasalat à la Leckerschmecker brauchst du zunächst eine fertige Pizza. Die kannst du frisch selbst machen, Reste vom Vortag verwenden oder einfach eine Tiefkühlpizza auftauen. Schneide sie mit einem Pizzaschneider oder Messer in kleine Stücke und brate sie knusprig an. Dadurch gibt sie dem Salat eine herrliche Textur.

In der gleichen Pfanne schmorst du dann auch noch Auberginen und Kirschtomaten. Und dann wird es besonders lecker, denn wir schmelzen einige Mozzarellakugeln mit in der Pfanne. Mmh, wie lecker!

Diese köstlichen Zutaten werden nun nur noch gemeinsam mit den Pizzastücken auf etwas Rucola angerichtet und mit etwas abgeschmeckter Mascarpone garniert. Fertig ist der Pizzasalat, und der kann sich sehen lassen! Da greifen selbst diejenigen zu, die ansonsten nicht die größten Salat-Fans sind.

Das Beste aber ist, dass du den Pizzasalat anpassen kannst, wie auch immer du möchtest. Verwende doch mal eine Salamipizza oder anstelle des Rucolas feinen Babyspinat. Paprika statt Aubergine schmeckt ebenfalls lecker. Leg los, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Probiere mit uns weitere außergewöhnliche Salatrezepte, wie dieses für warmen Krautsalat oder schwedischen Pizzasalat, der mit Pizza allerdings eher wenig zu tun hat. Lecker schmeckt auch unser Kartoffel-Thunfisch-Salat.