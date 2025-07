Mit Panko paniert: pochierte Eier in Knusperpanade

Pochierte Eier haben den Ruf, etwas dekadent zu sein. Das mag auch sein, aber was, wenn ich dir verrate, dass du sie noch etwas edler zubereiten kannst? Das Geheimnis dahinter heißt Panko-Paniermehl und ist eine der momentanen Lieblingszutaten der Leckerschmecker-Redaktion. Heute gibt es pochierte Eier mit Panko-Knusperpanade, die mit ihrer knusprigen Hülle und dem zartschmelzenden Inneren einfach nur überzeugen.

Rezept für pochierte Eier in Panko-Knusperpanade

Nicht umsonst stehen pochierte Eier für eine gewisse Dekadenz. Wer an schicken Brunch denkt, hat nicht umsonst meist als nächsten Gedanken Eggs Benedict oder Florentine im Kopf – pochierte Eier mit cremiger Soße und entweder Schinken oder Spinat. Irgendetwas haben diese zarten, in siedendem Wasser gegarten Eier an sich, das ihnen einen edlen Touch verleiht. Können pochierte Eier noch besser werden?

Die kurze Antwort darauf lautet: ja. Denn während das weiche Eiweiß und das cremige Eigelb im Inneren schon einen besonderen Charme haben, fehlt Eierspeisen oftmals etwas, nämlich ein gewisser Crunch. Diesen bekommen unsere pochierten Eier in Panko-Knusperpanade durch das besondere japanische Paniermehl. Dieses bekommt durch ein spezielles Backverfahren eine grobe Konsistenz, wodurch es sich besonders gut für knusprige Panaden eignet.

Aber fangen wir von vorne an: Um erfolgreich Eier zu pochieren, benötigst zu zunächst einen Topf mit siedendem Wasser. Gieße einen Schluck Essig hinein und rühre das Wasser, sodass es einen Wirbel in der Mitte bekommt. Schlage ein Ei in eine Kelle und lass es vorsichtig in die Mitte des Wirbels gleiten. Durch die Bewegung „legt“ sich das Eiweiß sogleich um das Eigelb. Einige Minuten später ist das Ei auch schon fertig – außen fest, innen weich. Lass es auf Küchenpapier abtropfen und tupfe es dann komplett trocken.

Wälze das Ei in Mehl, dann in verquirltem Ei und dann in Pankomehl. Dann frittierst du es in heißem Öl, bis die Panade eine goldgelbe Farbe bekommt und besonders knusprig ist. Lass es erneut abtropfen. Es schmeckt besonders gut mit eingelegten roten Zwiebeln und einer Scheibe frischem Brot.

Pochierte Eier machen jedes Frühstück zu einem Hit! Probiere doch auch mal andere Varianten davon aus, zum Beispiel Eggs Florentine mit Spinat, ein Croissant mit Guacamole und pochiertem Ei oder Çilbir, ein türkisches Frühstück mit Joghurt und pochierten Eiern.

Pochierte Eier in Panko-Knusperpanade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Eierpochierer Zutaten 1x 2x 3x 2 l Wasser

1 TL Weißweinessig

2 frische Eier

3 EL Mehl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Ei zum Panieren

5 EL Panko japanisches Paniermehl

Öl zum Frittieren

eingelegte rote Zwiebeln zum Servieren Zubereitung Bringe in einem Topf Wasser mit dem Essig zum Sieden (nicht kochen). Rühre mit einem Löffel einen Strudel ins Wasser.

Schlage ein Ei vorsichtig in eine Kelle und lass es langsam in die Mitte des Wirbels gleiten. Alternativ kannst du das Ei auch in einem speziellen Eierpochierer garen. Gare das Ei ca. 3 Minuten, bis das Eiweiß gestockt ist. Hebe es heraus und lasse es auf Küchenpapier abtropfen. Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Ei.

Tupfe die pochierten Eier gründlich trocken.

Bereite drei Teller vor: einen mit Mehl, Salz und Pfeffer, einen mit dem verquirlten Ei und einen mit Panko.

Wälze die pochierten Eier vorsichtig zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt im Panko.

Erhitze Öl in einem kleinen Topf oder einer tiefen Pfanne auf ca. 170 °C und frittiere die panierten Eier goldbraun und knusprig. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Serviere die pochierten Knuspereier mit eingelegten roten Zwiebeln.

