Poke Bowl: hawaiianischer Klassiker mit Reis, Fisch und Gemüse

Schneide den Fisch in kleine Würfel. Vermische ihn in einer Schüssel mit Sojasoße, Sesamöl, Reisessig, Honig und Ingwer. Lass die Marinade 10 Minuten einziehen.

