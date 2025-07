Für einen Abend voller Genuss: Polenta, Eier und Pilze

Manchmal gibt es Tage, die einfach nicht so laufen wollen, wie man es sich vorgestellt hat. Was dann hilft, ist ein Wohlfühlgericht, das guttut, leicht und unkompliziert ist. Unsere Polenta mit pochierten Eiern ist genau so ein Rezept. Mit in Knoblauch und Kräutern angebratenen Champignons verfeinert und mit ein paar Chiliflocken abgerundet bringt es in wenigen Minuten richtig viel Geschmack auf den Teller.

Polenta mit pochierten Eiern: unkomplizierter Sattmacher

Polenta ist eine traditionelle Speise aus Maisgrieß, die ihren Ursprung im antiken Italien hat. Ursprünglich war sie das Essen der armen Leute, weil Maisgrieß günstig und lange haltbar war. Doch aus dieser bescheidenen Grundlage hat sich im Laufe der Zeit ein wahrer Kulinarik-Star entwickelt, der heute in vielen Ländern begeistert verspeist wird. Polenta ist vergleichbar mit Kartoffeln: eine Basis, die immer geht und sich unfassbar vielseitig zubereiten lässt.

Früher in großen Kupferkesseln gerührt, wurde Polenta oft als sättigende Mahlzeit serviert, entweder pur oder mit Beilagen wie geschmortem Fleisch, Käse oder Pilzen. Heute hat die goldgelbe Köstlichkeit längst die Küchen auf der ganzen Welt erobert und wird nicht mehr nur für klassische Gerichte verwendet, sondern auch modern interpretiert – so wie in diesem Rezept mit pochiertem Ei und Champignons.

Das Tolle an Polenta: Es gibt super viele verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Du kannst sie cremig wie ein herzhaftes Püree zubereiten und es sich perfekt mit Butter, Sahne oder Parmesan verfeinern. Wenn du nicht so sehr der Fan von Püree bist, kannst du Polenta auch in einer festeren Form genießen. Dazu lässt du sie abkühlen, schneidest sie in Stücke und kannst sie anbraten oder grillen. Lecker!

Zudem besticht Polenta durch eine angenehme Leichtigkeit: Sie macht satt, ohne dass man sich danach träge oder überfrachtet fühlt. Perfekt also für ein Gericht, das mit viel Aromatik daherkommt, aber trotzdem gut verdaulich bleibt.

Wer jetzt denkt, Polenta sei „nur“ die Begleitung für all die anderen Leckereien auf dem Teller, irrt sich gewaltig. In Wahrheit ist Polenta der stille Star vieler Gerichte – eine Art kulinarisches Chamäleon, das alles kann. Ob als Hauptakteur in einem Gericht mit einer cremigen Textur, als Basis für Aufläufe, statt Teig für Pizza oder frittiert als knuspriger Snack – Polenta beweist immer wieder, dass sie ganz oben hingehört. Und mal ehrlich: Gibt’s was Schöneres, als den Löffel in eine dampfende Schüssel cremiger Polenta zu tauchen? Eben.

Polenta mit pochierten Eiern Olivia 3.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Gemüsebrühe

40 ml Milch

1 Prise Salz

50 g Maisgrieß fein gemahlen, online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1 EL Butter

20 g Parmesan gerieben

Frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack

3-4 Champignons

1 kleine Knoblauchzehe

1 TL Olivenöl

1/2 TL Thymian oder Rosmarin

1 Schuss Weißweinessig

2 Eier

Chiliflocken nach Geschmack

Etwas frischer Dill zum Garnieren (optional) Zubereitung Bring die Gemüsebrühe zusammen mit der Milch und einer Prise Salz in einem Topf zum Kochen. Lass unter Rühren die Polenta langsam einrieseln, damit keine Klümpchen entstehen. Reduziere die Hitze und lass die Polenta bei niedrigster Stufe quellen. Rühre zwischendurch um.

Gib die Butter und den geriebenen Parmesan hinzu und rühre, bis alles cremig ist. Schmecke die Polenta nach Bedarf mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer ab. Halte sie warm.

Schneide die Champignons in dünne Scheiben. Schäle und hacke den Knoblauch fein. Erhitze 1 TL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Champignons mit dem Knoblauch bei mittlerer Hitze an, bis sie goldbraun werden. Würze mit Thymian oder Rosmarin sowie Salz und Pfeffer. Stelle sie beiseite und halte sie warm.

Fülle einen kleinen Topf mit Wasser und füge einen Schuss Weißweinessig hinzu. Bring das Wasser zum Simmern – es sollte heiß sein, aber nicht sprudelnd kochen.

Während das Wasser erhitzt wird, schlage die Eier jeweils separat in eine kleine Tasse oder Schüssel auf, ohne das Eigelb zu beschädigen.

Rühre mit einem Löffel vorsichtig einen Strudel ins Wasser, sodass ein leichter Wirbel entsteht. Dieser hilft, das Eiweiß um das Eigelb zu wickeln. Gieße die Eier behutsam in die Mitte des Strudels. Am besten pochierst du sie nacheinander.

Lass die Eier etwa 3–4 Minuten im Wasser, bis das Eiweiß fest ist, das Eigelb aber noch weich bleibt. Nimm sie mit einer Schaumkelle vorsichtig heraus und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Fülle die cremige Polenta in eine Schüssel und verteile die gebratenen Champignons darüber. Setze die pochierten Eier obendrauf und bestreue alles mit Chiliflocken. Garniere optional mit Dill.

