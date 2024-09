Polenta mit Tomaten: mediterran genießen

Der Sommer ist fast vorbei und wir sehnen uns in den Urlaub zurück. Viele von uns haben die freie Zeit am Mittelmeer verbracht und genau dahin kannst du dich mit unserem mediterranen Rezept für Polenta mit Tomaten träumen. Sie geht schnell, ist unbeschreiblich lecker und schmeckt mit jedem Bissen nach Meer.

So gelingt dir Polenta mit Tomaten wie in Italien

Polenta ist besonders in Norditalien beliebt, wo sie traditionell als Grundnahrungsmittel gilt. Sie besteht aus Maisgrieß und hat eine angenehm cremige Konsistenz. In Italien wird sie oft als Beilage zu Fleischgerichten, Käse oder Eintöpfen serviert. Bereits in der Römerzeit gab es Vorläufer der heutigen Polenta, die aus verschiedenen Getreidesorten hergestellt wurden. Als der Mais im 16. Jahrhundert nach Europa kam, wurde er zum Hauptbestandteil der Polenta, wie wir sie heute kennen.

Diese Polenta mit Tomaten ist wirklich schnell gemacht. Du benötigst keine ausgefallenen Zutaten oder komplizierte Techniken, um ein köstliches Essen zu zaubern. Alles, was du brauchst, sind Polenta, Tomaten, Brühe und etwas Pfeffer und Salz. Mit etwas geriebenem Parmesan oder Pecorino sowie Knoblauch und einem Spritzer Zitronensaft kannst du das Gericht nach Belieben verfeinern.

Die frischen Tomaten bringen eine angenehme Säure ins Spiel und machen das Gericht zu einer idealen Wahl, wenn man etwas Leichtes und dennoch Sättigendes auf den Teller bringen möchte. Auch wenn Polenta in Italien oft als Beilage serviert wird, entfaltet sie in Kombination mit saftigen Tomaten ihr volles Potenzial als Hauptgericht, das ein Stück mediterranes Lebensgefühl auf den Teller bringt.

Polenta ist wunderbar vielseitig. Genieße sie auch mit Pilzen oder leckerem Röstgemüse. Ein besonderer Clou sind diese Polenta-Pommes. Sie sind einfach unwiderstehlich, goldgelb und knusprig.