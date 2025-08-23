Aus einfachen Zutaten entsteht hier ein echtes Lieblingsgericht

Polenta ist bei uns noch relativ unbekannt. Der meist aus Maisgrieß hergestellte, feste Brei wird besonders gern im Norden Italiens, in der Provence und in Teilen der Schweiz, Österreichs, aber auch in Rumänien sowie dem Balkan gegessen. Um den Brei auch hierzulande etwas populärer zu machen, möchte ich heute das Rezept für eine mediterrane Polenta-Tarte mit dir teilen.

Rezeptidee: mediterrane Polenta-Tarte

Schon in der Antike rührten Menschen aus gemahlenem Getreide und Wasser einen einfachen Brei an. Mit der Einführung des Mais im 16. Jahrhundert, landete auch die Polenta immer häufiger auf den Tellern. Während Polenta in ihrer klassischen Form weich und cremig auf den Tisch kommt, verwandelt sie sich bei diesem Rezept in eine feste Basis, die den Belag trägt wie ein traditioneller Teigboden.

Die Zutaten spiegeln das Wesen der mediterranen Küche wider: getrocknete Tomaten, Spinat, rote Zwiebeln und Mozzarella sorgen geschmacklich und optisch für eine bunte Vielfalt. Olivenöl, Kräuter und Muskat runden den Geschmack ab.

Die mediterrane Polenta-Tarte verbindet Bodenständigkeit und Raffinesse auf eine besondere Weise. Das macht sie einerseits zu einem köstlichen Alltagsgericht, andererseits aber auch zu einer tollen Mahlzeit für Familienfeste.

Du kannst sie warm servieren, wenn sie frisch aus dem Ofen kommt, oder auch kalt genießen und mit zu einem Picknick oder auf die Arbeit nehmen.

Mediterrane Polenta-Tarte Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x 600 ml Gemüsebrühe

200 g Polenta online z.B. hier 🛒

2 EL natives Olivenöl extra

1 Knoblauchzehe

200 g Blattspinat

italienische Kräuter z.B. Oregano oder Thymian

Salz und Pfeffer

Muskatnuss nach Belieben

150 g Mozzarella

1 rote Zwiebel Zubereitung Setze die Gemüsebrühe an und rühre den Maisgrieß ein. Lass die Polenta aufkochen. Rühre dabei stetig um, damit sich keine Klümpchen bilden.

Gib dann 1 EL Olivenöl hinzu und lass die Polenta 5 Minuten köcheln, bis sie andickt.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Verteile die Polenta auf 2 mit Backpapier ausgelegte Tartetormen (⌀ 24 cm). Forme dabei einen kleinen Rand.

Backe die Tartes anschließend ca. 15–18 Minuten im Ofen vor, bis ihre Oberfläche fest wird.

Wasche den Spinat und tupfe ihn trocken. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schneide auch die Kräuter klein.

Schwitze den Knoblauch danach in einer Pfanne mit 1 EL Olivenöl an und gib den Spinat sowie die Kräuter hinzu. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

Hole die Tartes aus dem Ofen und verteile den Spinat darauf.

Backe sie danach weitere 10-12 Minuten.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Schneide den Mozzarella in Scheiben und die getrockneten Tomaten klein.

Verteile den Käse kurz vor Ende der Garzeit auf den Polenta-Tartes.

Garniere sie mit den getrockneten Tomaten und Zwiebelringen.

