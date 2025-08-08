Süße Tradition: Jagodzianki mit saftigen Blaubeeren backen

Nicht nur wir haben leckeres Gebäck zu bieten, auch unsere Nachbarn haben fantastische Rezepte. In Polen gibt es zum Beispiel Jagodzianki, das sind gefüllte Blaubeerbrötchen mit Streuseln. Sie erinnern unsere Köchin Adrianna an ihre Kindheit. Heute zeigt sie dir, wie du sie einfach zu Hause nachbacken kannst.

Jagodziank-Rezept: So backst du die polnischen Blaubeerbrötchen

Der Name der gefüllten Brötchen leitet sich vom polnischen Wort „jagoda“ für Beere ab, was bereits verrät, worum es bei ihnen geht. Sie sind ein typisch polnisches Hefeteiggebäck, das mit Heidelbeeren gefüllt wird.

Der Hefeteig für Jagodziank besteht aus den klassischen Zutaten Mehl, Hefe, Milch, Butter, Zucker, Eiern und einer Prise Salz. Durch sorgfältiges Kneten und Gehen verwandeln sie sich in einen luftigen, geschmeidigen Teig. Für die Füllung benötigst du Heidelbeeren, Kartoffelstärke und Zucker. Die Streusel bestehen aus Mehl, Butter und Puderzucker.

Wie bei jedem Hefeteig erfordert die Zubereitung etwas mehr Zeit, aber diese investiert man gerne, wenn man das Endergebnis sieht: goldene Brötchen mit einer saftigen Blaubeer-Füllung, die beim ersten Biss aus dem Gebäck läuft.

Die polnischen Blaubeerbrötchen schmecken am besten, wenn sie noch leicht warm sind. Bewahre sie nicht zu lange auf, denn sonst kann der Teig zäh und trocken werden. Aber wenn dir die Jagodzianki genauso gut schmecken wie unserer Köchin, dann bleiben mit Sicherheit nicht lange viele davon übrig.

Wir bleiben in Polen und naschen uns noch durch weitere süße Köstlichkeiten. Wie wäre es mit Metrowiec, einem Vanille-Schoko-Kuchen mit tollem Muster, oder Karpatka, einem Puddingkuchen mit Brandteig und Vanillepudding? Fantastisch lecker sind auch Piroggi mit Vanille-Rahm und Heidelbeeren. Mmh, himmlisch!

Polnische Blaubeerbrötchen Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 25 g frische Hefe oder 7 g Trockenhefe

125 ml Milch

250 g Weizenmehl Type 405 oder 550

1 Prise Salz

80 g feiner Zucker

1 Ei

70 g Butter geschmolzen Für die Streusel: 4 EL Weizenmehl ca. 40 g

20 g kalte Butter

1 EL Puderzucker ca. 10 g Für die Füllung: ca. 150 g Heidelbeeren

1 TL Kartoffelstärke ca. 4 g, online z.B. hier 🛒

1-2 EL Zucker je nach Geschmack Außerdem: 1 Eigelb zum Bestreichen

2 EL Milch zum Bestreichen

Zuckerguss zum Beträufeln optional Zubereitung Bröckele die Hefe in eine Schüssel und gib 1 TL Zucker und 1 TL Mehl dazu. Gieße die warme (nicht heiße!) Milch dazu und verrühre alles gut. Lass den Vorteig an einem warmen Ort circa 25 Minuten gehen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat. (Wenn das nicht passiert, bitte nochmal von vorne beginnen.)

Siebe das restliche Mehl in eine große Schüssel und gib Salz und Zucker dazu. Vermische die Zutaten kurz und forme dann in der Mitte eine Mulde.

Gib dort den Vorteig hinein und arbeite ihn langsam in die Mehlmasse ein. Füge dann das Ei hinzu und knete den Teig für etwa 10 Minuten.

Gib nach und nach die abgekühlte Butter hinzu und knete den Teig nochmals 5 Minuten weiter.

Decke die Schüssel mit einem Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort 1,5 bis 2 Stunden gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Bereite die Streusel vor, indem du Mehl, Puderzucker und kalte Butter in eine Schüssel gibst und zu einer gleichmäßigen Masse verknetest. Verreibe diese zwischen den Fingern zu Streuseln.

Bereite dann auch die Heidelbeeren vor. Wasche sie und tupfe sie gut trocken. Vermenge sie in einer Schüssel mit der Kartoffelstärke und dem Zucker.

Knete den aufgegangenen Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch einmal kurz durch, um Luftblasen zu entfernen. Teile ihn danach in 8 gleich große Stücke.

Forme aus jedem Stück einen flachen, ovalen Teigling (ca. 1 cm dick) und gib je 1 EL Beeren darauf. Klappe die Ränder über die Füllung und verschließe sie sorgfältig.

Lege die einzelnen Brötchen mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Lass sie nochmals ca. 25 Minuten gehen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (keine Umluft) vor.

Bestreiche die Oberfläche der Teiglinge mit einer Mischung aus Eigelb und Milch und bestreue sie dann mit den Streuseln.

Backe die Jagodzianki für 20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Verziere sie nach Belieben noch mit Zuckerguss. Notizen Die Milch sollte lauwarm sein (ca. 35–38 °C), damit die Hefe gut aufgeht.

Du kannst die fertigen Hefeteilchen einfrieren und bei Bedarf aufbacken.

Wer mag, kann zusätzlich Zimt zu den Streuseln oder Vanillezucker in den Teig geben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.