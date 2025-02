Polnische Rote-Bete-Suppe: So kochst du köstliche Barszcz selbst

Wenn du Rote Bete magst, dann wirst du Barszcz lieben. Diese polnische Rote-Bete-Suppe kannst du ganz leicht zu Hause nachkochen und hast eine wunderbar wärmende Suppe, die du direkt auslöffeln kannst. Sie ist köstlich würzig mit einer dezenten Süße und macht einfach glücklich.

Polnische Rote-Bete-Suppe: passend zu allen Anlässen

Barszcz findest du in Polen das ganze Jahr über. Zu bestimmten Anlässen gehört sie traditionell aber einfach dazu. An Hochzeiten wird sie zum Beispiel mitten in der Nacht als Stärkung gereicht, die du direkt aus einer Tasse schlürfen kannst. Auch an Heiligabend darf die Rote-Bete-Suppe nicht fehlen. Hier wird sie zusätzlich zu zwölf anderen fleischlosen Gerichten serviert und mit Pierogi gegessen.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Fleischlos heißt hierbei nicht unbedingt vegetarisch oder gar vegan, da die Hauptspeise meist ein Fischgericht ist. Auch die köstlichen polnischen Teigtaschen, die gerne in der Suppe serviert werden, können Speck oder Ei enthalten.

Die Suppe selbst kann außerdem auf Rinderbrühenbasis gekocht werden. Mit diesem Rezept seid ihr aber komplett ohne tierische Produkte auf der sicheren Seite. Sie lässt sich kinderleicht nachkochen und ist mittlerweile eine meiner liebsten Zubereitungsarten von Roter Bete.

Du solltest dir auf jeden Fall eine Packung Einmalhandschuhe besorgen, da Rote Bete stark abfärbt und du es dir so sparen kannst, nach dem Schneiden und Schälen, ewig am Waschbecken zu stehen. Ansonsten gibt es nicht viel, was du falsch machen kannst. Schäle das Gemüse und schneide es klein. Bis auf die Rote Bete kommt alles zusammen mit dem Suppengrün in einen Topf, wird kurz angebraten und schließlich für 50 bis 60 Minuten geköchelt.

Nachdem du das Gemüse durch ein Sieb abgegossen, ausgepresst und entsorgt hast, kannst du die Rote Bete in die noch klare Brühe geben und darin kochen. Am Ende kannst du einmal alles mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken und diese herrliche Suppe genießen.

Oder du schaust dich noch einmal auf Leckerschmecker um, womit du die Suppe noch anbieten könntest. Hier findest du nämlich auch ein Rezept für köstliche Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung. Alternativ kannst du diese Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung probieren. Und als Nachtisch kannst du Pierogi mit Himbeerfüllung anbieten.