Mizeria: Kennst du schon den polnischen Gurkensalat?

Gurkensalat ist ein echter Klassiker und den Salaten: leicht gemacht, wenige Zutaten, frischer Geschmack. Viele Länder lieben ihn, und auch bei unseren Nachbarn in Polen wird er gern gegessen. Dort kennt man ihn als Mizeria. Wir zeigen dir, wie du den polnischen Gurkensalat mit saurer Sahne zubereitest.

Rezept für den polnischen Gurkensalat Mizeria

Der polnische Gurkensalat Mizeria wird klassischerweise mit saurer Sahne und Dill zubereitet. Je nach Rezept kann man ihn außerdem mit etwas Weißweinessig oder Zitronensaft verfeinern. Um ihm ein wenig Süße zu verleihen, kommt etwas Zucker dazu. Dann braucht man nur noch Salz und natürlich eine Gurke, und schon kann’s losgehen.

Zunächst solltest du die Gurke waschen. Wir schälen sie nicht, denn in der Schale stecken wichtige Nährstoffe, über die sich dein Körper freut. Anschließend schneidest du das Gemüse in möglichst dünne Scheiben. Dabei hilft ein Hobel, mit dem du hauchdünne, gleichmäßige Scheiben erzeugst. Die Gurkenscheiben müssen nur abtropfen, dafür streust du einfach etwas Salz darüber und füllst sie in ein Sieb.

In der Zwischenzeit kannst du den Dill abbrausen und hacken. Wir brauchen ihn gleich, aber zuerst drückst du die Gurkenscheiben vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser herauszupressen. Nun kommen sie in eine Schüssel und werden mit den restlichen Zutaten vermengt. Schmecke den Mizeria-Salat zum Schluss mit Zucker und Salz ab und serviere ihn zu einem Gericht deiner Wahl oder gern auch als Vorspeise.

Der polnische Gurkensalat schmeckt als Beilage zu Kartoffeln, Fleisch oder Fisch. Im Sommer kann man ihn außerdem toll zum Grillen servieren.

Gurkensalate aus aller Welt: Kennst du schon den chinesischen Gurkensalat mit Chili? Ein Holsteiner Gurkensalat wird mit einem Joghurtdressing angemacht. Aber auch ein Gurkensalat mit Sahne schmeckt fantastisch.