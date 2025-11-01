Gespenstisch lecker: Popcorn-Geister für deine Party

Jetzt hat es wirklich kurz vor zwölf geschlagen und die gruseligste Nacht des Jahres steht unmittelbar bevor. Lust, noch einen kleinen Last Minute-Snack zu machen, denen du klingelnden Monstern, Geistern und Hexen an der Tür anbieten kannst oder als niedliche Nascherei einfach selber genießen kannst? Dann bereite doch diese Popcorn-Geister zu. Die sind in schnellen 15 Minuten fertig und sorgen garantiert für Süßes statt Saures.

Last Minute-Idee: Popcorn-Geister

Auch wenn ich ein großer Fan von Verkleidungen aller Art und Motto-Partys mit thematisch passendem Essen und Getränken bin, sind mir die meisten Rezepte und Ideen für Halloween schnell zu viel und zu gruselig. Als ich diese süßen Popcorn-Geister entdeckte, musste ich dagegen schmunzeln. Statt mich zu gruseln, entfuhr mir ein „Oh wie niedlich“.

Super schnell gemacht sind die kleinen Gestalten außerdem. Du brauchst dafür nur Popcorn und weiße Schokolade oder Kuvertüre als Körper. Schwarze Streusel, dunkle runde Cornflakes oder Zuckeraugen dienen dann als Augen. Einfach, oder?

So einfach wie die Geister sind, so wandelbar sind sie auch. Die weiße Schokolade kannst du nach Belieben noch mit Lebensmittelfarbe oder Glitzer einfärben. So entstehen bunte Gruselgestalten. Und statt süßem Popcorn kannst du natürlich auch salziges nehmen oder zu buntem Popcorn greifen. Dann schimmert es rosa, grün oder bunt durch die Schoko-Schicht.

In 15 Minuten kannst du eine ganze Geister-Gang erschaffen. Vielleicht auch zusammen mit deinen kleinen Helfern? Die Popcorn-Geister sind so einfach und schnell gemacht, dafür haben sogar Kinder Geduld. Und bestimmt großen Spaß daran, die Geister mit zahlreichen Zuckeraugen zu verzieren. Oder du lässt einfach deinem inneren Kind freien Lauf und zauberst dir selber einen großen Teller niedlicher Popcorn-Geister.

Die Geister alleine langweilen sich bestimmt auf deinem Snackteller. Lege schnell noch ein paar herzhafte Hexenfinger dazu oder diese geisterhaften Zauberbuch-Brownies. Dazu schmeckt eine heiße Vampir Schokolade. Oh wie schön ist Halloween!

Popcorn-Geister Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g weiße Schokolade

100 g Popcorn

20 Zuckeraugen online z.B. hier 🛒 Zubereitung Schmilz die weiße Kuvertüre entweder im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Leg einen Teller oder ein Stück Backpapier bereit, auf den du die Geister setzen kannst. Tipp: Eine Eine Schmelzschale 🛒 eignet sich wunderbar für ein Wasserbad. Nimm Popcorn und vermische die Hälfte der geschmolzenen Schokolade damit. Forme aus dem Popcorn-Schokoladen-Mix zehn kleine Häufchen und platziere sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Lass die Häufchen kurz aushärten. Gib die restliche geschmolzene Schokolade vorsichtig von oben auf die Häufchen und setze jeweils zwei Zuckeraugen darauf. Lass die kleinen Geister vollständig auskühlen. Notizen Auch in Sachen Deko haben wir noch eine Last Minute-Idee für dich. Wie wäre es mit dieser schnellen Halloween-Fledermaus aus Papier

