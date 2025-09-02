DDR-Kultkuchen mit Blätterteig und Marmelade: Prasselkuchen-Rezept

Backen ist kompliziert? Von wegen! Wir zeigen dir heute, wie du mit wenig Aufwand einen echten Leckerbissen zaubern kannst, der selbst Anfängern gelingt. Für ein Prasselkuchen-Rezept brauchst du gerade einmal eine Handvoll Zutaten und genauso wenig Zeit. Perfekt, wenn sich Gäste ankündigen, denen du etwas Süßes reichen möchtest. Hast du ein paar Minuten? Dann können wir ja loslegen.

DDR-Prasselkuchen: Rezept mit Marmelade und Blätterteig

Der Prasselkuchen ist ein echter DDR-Klassiker, der vor allem in Sachsen eine große Fangemeinde hatte. Die ostdeutsche Kuchenspezialität mit Ursprüngen in Schlesien ist heute aber in der gesamten Bundesrepublik beliebt. Kein Wunder, so leicht, wie sie gemacht ist!

Gerade einmal fünf Zutaten benötigt man für ein klassisches Prasselkuchen-Rezept. Fertiger Blätterteig aus dem Kühlregal bildet die Grundlage. Darauf wird eine dünne Schicht süße Marmelade verteilt. Traditionell nahm man dafür Aprikosenmarmelade, aber das Gebäck schmeckt ebenfalls toll mit anderen Sorten. Am besten backst du ihn auch einmal mit Kirsch-, Brombeer- oder Himbeermarmelade. So einfach, wie er gemacht ist, landet er bei dir zukünftig wahrscheinlich sowieso häufiger auf dem Kaffeetisch.

Nun brauchst du nur noch Streusel, die ebenfalls superschnell hergestellt sind. Dafür einfach Mehl, kalte Butter und Zucker verkneten und die Streusel auf der Schicht Marmelade verteilen. Und schon wandert der Prasselkuchen in den Ofen.

Wenn er da wieder herauskommt, kannst du ihn sofort genießen oder vorher mit Puderzucker oder Zuckerguss verzieren. Aber ob du und deine Gäste euch die paar Minuten noch gedulden könnt?

Kuchen wie von Oma, die lieben wir! Nicht nur das kultige Prasselkuchen-Rezept erinnert uns an ihre Backkünste. Auch dieser gedeckte Apfelkuchen schmeckt genauso, wie Großmama ihn früher immer gemacht hat. Dieser Streuselkuchen mit Pudding könnte ebenfalls direkt aus ihrem Ofen kommen.