Liebe auf den ersten Biss: Verschenke diese Prosecco-Pralinen zum Valentinstag

Warum Pralinen kaufen, wenn du sie selbst machen kannst? Diese Prosecco-Pralinen sind nicht nur himmlisch lecker, sondern auch eine wunderbare Geschenkidee für den Valentinstag oder jeden anderen besonderen Anlass. Der zarte Schmelz der Schokolade trifft auf das feine Prickeln des Proseccos – ein Geschmackserlebnis, das auf der Zunge zergeht. Ob für den Lieblingsmenschen, die beste Freundin oder einfach als kleine Belohnung für dich selbst, diese Pralinen versüßen garantiert jeden Moment!

Selbst gemachte Prosecco-Pralinen: So bekommst du sie perfekt hin

Selbst gemachte Pralinen wirken vielleicht auf den ersten Blick anspruchsvoll, aber mit ein paar einfachen Tricks gelingen sie auch ohne Profi-Ausrüstung. Der größte Vorteil? Du bestimmst selbst, welche Zutaten hineinkommen, und kannst Geschmack, Süße und Textur nach deinem persönlichen Geschmack anpassen!

In den meisten Fällen lohnt es sich, in hochwertige Schokolade zu investieren. Immerhin ist sie die Basis deiner Pralinen. Genauso wichtig ist die Art und Weise, wie du die Schokolade schmilzt. Am besten erhitzt du sie langsam und schonend über einem warmen Wasserbad und nicht in der Mikrowelle. Direkte Hitze kann die Schokolade nämlich verbrennen. Was fürs Erwärmen gilt, gilt umgekehrt auch fürs Kühlen der Pralinen. Gib sie nicht ins Gefrierfach. Lass sie lieber im Kühlschrank fest werden, damit sie nicht matt und spröde werden. Hast du vor, gefüllte Pralinen herzustellen, solltest du auf die richtige Konsistenz der Füllung achten. Sie darf weder zu fest noch zu flüssig sein, damit die Pralinen schön cremig, aber dennoch formstabil bleiben.

Herzpralinen oder andere ausgefallene Formen? Mit Pralinenformen aus Silikon 🛒 gelingt dir das ganz einfach. Ein echter Hingucker!

Und zu guter Letzt: Probiere verschiedene Aromen wie Vanille, Orangenabrieb oder Gewürze aus, um deinen Pralinen eine persönliche und außergewöhnliche Note zu verleihen. Gib Nüsse, Liköre oder andere Zutaten hinzu. Werde einfach kreativ, tob dich aus und beschenke deine Lieblingsmenschen diesen Valentinstag mit einer süßen Kleinigkeit!

Prosecco-Pralinen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g weiße Schokolade

100 g Sahne

100 ml Prosecco

Etwas Vanille gerieben (optional)

100 g Butter weich Zubereitung Hacke ca. 400 g der weißen Schokolade grob. Gib sie mit Sahne, Prosecco und optional etwas geriebener Vanille in einen Topf. Erhitze das Ganze langsam und verrühre alles gleichmäßig, bis die weiße Schokolade vollständig geschmolzen ist. Lass die Schoko-Sahne-Prosecco-Mischung abkühlen.

Vermenge die abgekühlte Weiße-Schoko-Prosecco-Creme mit weicher Butter zu einer Pralinenmasse. Stelle diese für ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt.

Forme kleine Kugeln aus der Pralinenmasse.

Schmelze die restliche weiße Schokolade über einem Wasserbad. Tauche die Prosecco-Pralinen mit Hilfe einer Gabel kurz hinein, um sie zu umhüllen. Lass die Schokolade fest werden.

