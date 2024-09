Psarosoupa: Diese griechische Fischsuppe ist schnell gemacht

Frisch, sommerlich, leicht: Das ist diese griechische Fischsuppe namens Psarosoupa. Auf den ersten Blick wirkt dieses Wort etwas kompliziert, aber dass „soupa“ Suppe bedeutet, kann man sich fast schon denken. „Psaro“ heißt Fisch, und schon wissen wir, worum es geht. Griechisch für Anfänger bei Leckerschmecker! Das ist diese Suppe auch. Wunderbar einfach in der Zubereitung und super für Fisch-Anfänger geeignet.

Psarosoupa schmeckt nach Urlaub

Eine Psarosoupa passt wunderbar in deinen Alltag, wenn du ein wenig Zeit für deine gesunde Ernährung aufbringen willst und ein Genussmensch bist. Diese Suppe ist nämlich unglaublich aromatisch. Dass die Griechen wissen, wie man Fisch gut zubereitet, ist kein Wunder. Schließlich besitzt das schöne Land die längste Küstenlinie am Mittelmeer. Außerdem gehören sagenhafte 82 Prozent aller Mittelmeerinseln zu Griechenland! Wenn das zu keinem Fischexperten macht, was dann.

Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die eine Insel davon mal besucht haben. Und vielleicht bist du dort schon in den Genuss einer wunderbaren Psarosoupa gekommen. Das Glücksgefühl, das du in diesem Moment höchstwahrscheinlich empfunden hast, lassen wir mit diesem Rezept wieder aufleben. Du brauchst Fischfilet deiner Wahl, zum Beispiel vom Kabeljau, und eine Handvoll kleiner Garnelen. Außerdem Gemüse, nämlich Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, Sellerie und Tomaten. Dazu etwas Fischfond und, typisch für die griechische Küche, Zitronen und Olivenöl.

Zunächst erhitzt du Öl in einem Topf, dünstest Knoblauch und Zwiebeln darin an, gibst den Rest des gewürfelten Gemüses mit Gewürzen und den Garnelen dazu und brätst alles für fünf Minuten. Lösche mit dem Fond ab und gib das Fischfilet dazu. Nun muss die Suppe etwa 10 Minuten köcheln, bis der Fisch gar ist. Schmecke deine Psarosoupa mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab und fertig!

Wir lieben die griechische Küche. Deshalb haben wir noch mehr tolle Rezepte für dich: der griechische Fischauflauf Psari Plaki schmeckt dir sicher! Und wie wäre es mit einem griechischen Zitronenhähnchen? Und dieser mediterrane Fischeintopf ist sicher auch nach deinem Geschmack.