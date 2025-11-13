Die Vorfreude steigt: Rezept für süße Puddingplätzchen

Nicht einmal mehr zwei Monate, dann ist Weihnachten! Man merkt es auch im Supermarkt, wo sich die Regale unter Lebkuchen und Co. bereits biegen. Auch wir überlegen schon einmal, welche Plätzchen wir als Erstes backen wollen. Und wissen: Omas Plätzchen waren einfach die besten! Ihre Vanillekipferl, ihre Zimtsterne und vor allem auch ihre Puddingplätzchen konnte niemand so köstlich backen wie sie. Zum Glück hat sie uns ihr Rezept verraten, was wir heute gerne mit dir teilen. Die kleinen Knusperstücke dürfen in keiner Keksdose fehlen, sind kinderleicht gebacken – du brauchst nicht einmal Ausstechförmchen dafür! Na, klingt doch super, oder?

Omas Puddingplätzchen mit Vanillegeschmack

Zum Backen der Puddingplätzchen hat Oma immer Vanillepuddingpulver benutzt, und natürlich machen wir das genauso. Wir geben außerdem noch etwas Vanillemark mit zum Teig, damit dieser besonders aromatisch wird. Himmlisch!

Übrigens: Die Puddingplätzchen kannst du, wie viele andere unserer Keksrezepte ebenso, vegan backen. Da im Teig auf Eier verzichtet wird und es für tierische Butter sehr gute pflanzliche Alternativen gibt, ist das kein Problem.

Bevor du die Kekse rollst, solltest du den Teig allerdings gut eine Stunde lang in den Kühlschrank stellen. Dann ist er hart genug, damit du mit einer Gabel im Anschluss das typische Muster in die Puddingplätzchen drücken kannst. Legst du den Teig zuvor nicht in den Kühlschrank, schmecken die Kekse zwar dennoch gut, aber zerlaufen höchstwahrscheinlich beim Backen im Ofen, sodass das Muster nicht mehr zu erkennen sein wird.

