Puffreis-Schnitten aus nur 2 Zutaten selber machen

Kennst du noch die „Nippon“-Riegel aus Puffreis und Schokolade? Die erinnern mich an meine Kindheit. Ab und zu gab es die bei uns als kleine Nascherei. Neulich hatte ich mal wieder Lust drauf. Nach einem Blick auf die riesige Zutatenliste entschied ich mich doch um. Aus den Hauptzutaten Puffreis und Schokolade müssten die Riegel doch auch selbst herzustellen sein. Gesagt, getan. So machst du Puffreis-Schnitten in deiner eigenen Küche.

So einfach machst du Puffreis-Schnitten zu Hause

Bevor du deine ersten selbst zubereiteten Puffreis-Schnitten im „Nippon“-Style probieren kannst, besorg dir fertigen Puffreis und Schokolade. Für diese Variante habe ich Zartbitterschokolade verwendet. Die Schnitten schmecken aber auch mit Vollmilch- oder weißer Schokolade. Hacke grob und schmilz sie langsam über einem Wasserbad, bis sie komplett flüssig ist.

Dann gibst du den Puffreis in eine große Schüssel und gießt die Schokolade darüber. Verrühre alles gut, sodass der Reis vollständig von Schokolade umhüllt ist. Am besten geht das mit einem Teigspatel.

Für gleichmäßige Schnitten füllst du die Puffreis-Schokoladenmasse in eine rechteckige Backform (20 x 20 Zentimeter) oder eine gleichgroße Auflaufform. Lege die Form vorher mit Backpapier aus. Streiche die Masse glatt und drücke sie dabei leicht an. Dann wandern die zukünftigen Schnitten in den Kühlschrank zum Festwerden. Dein süßer Zahn muss sich noch eine Stunde gedulden. So lange brauchen sie nämlich, bis sie ausgehärtet sind.

Sind sie fest, nimmst du sie aus der Form, ziehst vorsichtig das Backpapier ab und schneidest sie in gleich große Stücke. Jetzt darf genascht werden.

Das Tolle an den Puffreis-Schnitten ist, dass sie nicht nur einfach zuzubereiten sind, sie enthalten auch nur einen Bruchteil des Zuckers der gekauften Variante.

Möchtest du noch mehr bekannte Süßigkeiten-Klassiker zu Hause zubereiten? Wie wäre es einmal mit einem Milchschnitte-Kuchen, Schokobon-Schnitten oder ein Yogurette-Dessert?

Puffreis-Schnitten Judith 4.70 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien 1 rechteckige Backform, ca. 20 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 200 g Zartbitterschokolade

100 g Puffreis online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Lege eine rechteckige Backform (oder eine Auflaufform) mit Backpapier aus.

Hacke die Schokolade grob und schmilz sie unter gelegentlichem Rühren über einem Wasserbad, bis sie flüssig ist.

Gib den Puffreis in eine große Rührschüssel und gieße die geschmolzene Schokolade darüber. Verrühre alles gründlich mit einem Teigschaber, bis der Puffreis komplett mit Schokolade bedeckt ist.

Verteile die Puffreis-Schokoladen-Mischung gleichmäßig in der vorbereiteten Form. Drücke die Masse mit dem Teigschaber fest an, damit die Schnitten später nicht auseinanderfallen.

Stelle die Form für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Masse festwerden kann.

Hebe die Puffreis-Masse vorsichtig aus der Form, ziehe das Backpapier ab und schneide sie mit einem scharfen Messer in gleich große Stücke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.