Herrlich würziger Pulled-Mushroom-Burger kinderleicht selbst gemacht

Schlägt dein Herz bei Burgern höher und suchst du gerne Abwechslung? Dann musst du unbedingt diesen Pulled-Mushroom-Burger probieren. Wer hätte gedacht, wie leicht es sein kann, so einen würzigen Burger zu Hause zuzubereiten?

Pulled-Mushroom-Burger schmecken nicht nur Veganern gut

Einen Pulled-Mushroom-Burger bekommt garantiert jeder hin. Es gibt kaum etwas, das du falsch machen kannst und auch die Zutaten solltest du in fast jedem Supermarkt finden.

Die Marinade für die Pilze macht hier natürlich alles aus. Und je länger du ihnen Zeit lässt, sich mit den Aromen vollzusaugen, desto würziger und geschmacksintensiver werden sie am Ende. Die schmecken garantiert nicht nur Veganern. Also ab in die Küche und stelle dir diese herrlich würzigen Burger zusammen!

Bereite zuerst die Pilze vor. Putze sie gründlich. Zupfe sie dann in längliche Streifen. Du kannst sie natürlich auch einfach mit einem Messer in entsprechende Stücke zurechtschneiden.

Vermische die Knoblauchzehen, etwas Öl und die übrigen Zutaten zu einer Marinade. Lege die Pilzstreifen darin ein und lass sie gut durchziehen. Mindestens 10 Minuten sollten sie in ihr bleiben. Falls du aber mehr Zeit hast, dann lass sie ruhig ein wenig länger darin.

Rühre währenddessen aus dem Sojajoghurt und der Misopaste 🛒 eine Soße für die Burger zusammen. Brate Tomaten und Zwiebeln kurz in einer Pfanne an. Anschließend kannst du die Pilze in derselben Pfanne goldbraun braten und dich dann an das Zusammensetzen der Burger begeben. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr köstliche Alternativen zu fertigen veganen Burgern. Aus Kidneybohnen kreierst du herrlich leckere Bohnen-Burger. Falls du Lust auf noch mehr Pilzvariationen hast, solltest du diese Champignon-Buletten probieren. Und es überrascht kaum, dass du aus Kichererbsen ebenfalls schmackhafte Kichererbsenpattys zubereiten kannst.

Pulled-Mushroom-Burger Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Austernpilze

6 Knoblauchzehen

8 EL Olivenöl

Chiliflocken optional, nach Geschmack

4 EL Sojasoße

2 EL Tomatenmark

2 TL Ahornsirup

1 Prise Rauchsalz

4 Handvoll Rucola

300 g Kirschtomaten

3 rote Zwiebeln

100 g Sojajoghurt

1 TL Misopaste

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Burgerbrötchen Zubereitung Putze die Pilze gründlich. Zupfe sie einfach so in Streifen oder schneide sie mit einem Messer in längliche Streifen.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn in feine Würfel.

Vermenge den Knoblauch mit 3 EL Öl, Chiliflocken nach gewünschter Schärfe, Sojasoße, Tomatenmark, Ahornsirup und Rauchsalz. Mariniere die Pilze darin und lass sie mindestens für 10 Minuten ziehen.

Wasche währenddessen den Rucola und schleuder ihn trocken. Wasche die Tomaten und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Streifen. Erhitze das restliche Öl in einer Pfanne und brate Zwiebeln und Tomaten bei mittlerer Hitze für 5 Minuten an. Stelle sie anschließend zur Seite.

Vermenge währenddessen den Sojajoghurt mit der Misopaste und würze ihn mit Salz und Pfeffer.

Hole die Pilze aus der Marinade und brate sie von allen Seiten etwa 10 Minuten an, bis sie goldbraun sind. Gib die Marinade dazu und lass die Pilze für etwa 5 Minuten einkochen.

Bestreiche die beiden Seiten der Burgerbrötchen mit dem Sojajoghurt und verteile Rucola, Tomaten, Zwiebeln und die Pilze darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.