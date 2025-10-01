Kürbis-Fans aufgepasst: Diese Joghurt-Bowl ist für euch

Kuchen zum Frühstück? Dazu würden wir nie nein sagen. Und der Herbst gehört bekanntermaßen dem Kürbis. Deswegen haben wir uns was Besonderes ausgedacht: eine Pumpkin-Pie-Joghurt-Bowl. Joghurt gemischt mit Kürbispüree und Pumkpin Spice. Dazu dein liebstes Granola, Apfelstückchen und Walnüsse. Klingt lecker? Hier ist das Rezept!

Rezept für Pumpkin-Pie-Joghurt-Bowl: herbstliches Frühstück

Pumpkin Pie ist nicht einfach nur ein Dessert, sondern ein echtes Stück Kulturgeschichte – vor allem in Nordamerika. Der Kürbiskuchen, wie er bei uns heißen würde, hat seinen Ursprung bei den ersten europäischen Siedlern in den USA. Dort war Kürbis eines der Hauptnahrungsmittel, das die indigenen Völker bereits in ihrer Ernährung nutzten und den Neuankömmlingen näher brachten. Die Pilger passten ihre traditionellen britischen Kuchenrezepte an und machten den Kürbis kurzerhand zum Star ihres Desserts.

Die meisten Menschen in den USA können sich kein Thanksgiving ohne Pumpkin Pie vorstellen. Dieses Dessert ist ein absolutes Muss auf der festlichen Tafel, direkt neben Truthahn, Cranberry-Soße und Süßkartoffeln. Thanksgiving wird jedes Jahr im November gefeiert und ist eine Tradition, um die Erntezeit zu würdigen und Dankbarkeit auszudrücken. Pumpkin Pie symbolisiert dabei den Überfluss der Natur, denn Kürbisse sind ein sehr ergiebiges Herbstgemüse. Auch zu Weihnachten kommt er oft auf den Tisch – das macht ihn zu einem echten Festtagsdessert.

Ein klassischer Pumpkin Pie basiert auf einem buttrigen Mürbeteigboden, der mit einer gewürzten Füllung aus Kürbispüree, Eiern, Zucker und (oft) Kondensmilch oder Sahne gefüllt wird. Die typische Gewürzmischung, die den einzigartigen Geschmack ausmacht, nennt sich Pumpkin Spice. Dahinter steckt eine Kombination aus Zimt, Muskat, Nelken, Ingwer und manchmal Piment. Nach dem Backen hat der Kuchen eine seidige Konsistenz, die an einen Pudding erinnert, mit einem warm-würzigen Aroma, das perfekt zum Herbst und Winter passt.

Jetzt weißt du, was unsere Frühstücksbowl inspiriert hat. Wir kombinieren die Kürbisnote unserer Pumpkin-Spice-Joghurt-Bowl mit Granola, Walnüssen und Apfelstücken. Hier bist du aber völlig frei und kannst auch andere Toppings versuchen.

Getrocknete Cranberrys ergänzen das Ganze mit einem süß-säuerlichen Geschmack und passen perfekt zum würzigen Aroma des Pumkpin Spice. Wenn du keine Lust auf Walnüsse hast, kannst du sie gegen Pekannüsse austauschen. Auch Kürbiskerne sind eine köstliche Ergänzung.

Kürbis zum Frühstück? Das schmeckt – und zwar richtig gut! Probiere mal einen Kürbis-Chia-Pudding, dieses Porridge mit süßer Kürbiscreme oder Baked Oats mit Kürbis. Guten Appetit!

Pumpkin-Pie-Joghurt-Bowl Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 150 g griechischer Joghurt

100 g Kürbispüree ungewürzt, online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Ahornsirup

½ TL Pumpkin-Spice online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Handvoll Walnüsse

1/2 Apfel

1 EL Granola nach Wahl Zubereitung Mische den Joghurt mit dem Kürbispüree in einer Schüssel. Rühre den Ahornsirup und das Pumpkin-Spice-Gewürz gleichmäßig unter. Hacke die Walnüsse grob. Schneide den Apfel in kleine Stücke. Fülle die Mischung in eine Bowl und garniere sie mit den gehackten Walnüssen, dem Granola und den Apfelstücken. Serviere die Bowl und genieße den frischen, herbstlichen Geschmack!

