Starte mit dem Pumpkin-Pie-Porridge herbstlich & lecker in den Tag

Im Herbst kommt man an Kürbissen kaum vorbei. Sie haben im September und Oktober ihre Hochsaison. Wir lieben das Fruchtgemüse und probieren uns durch die Rezeptsammlung. Eines unserer absoluten Lieblingsrezepte ist der Pumpkin-Pie-Porridge. Den naschen wir am liebsten schon zum Frühstück.

So lecker ist der Pumpkin-Pie-Porridge

Porridge ist ein beliebtes Frühstück, das aus Haferflocken zubereitet wird, die in Wasser oder Milch gekocht werden. Durch das Erhitzen quellen die Haferflocken auf und bekommen eine cremige, sättigende Konsistenz. Ursprünglich kommt der Porridge aus Schottland, wo er seit Jahrhunderten als Grundnahrungsmittel dient, denn die Zubereitung ist simpel und der Hafer leicht anzubauen.

Doch Porridge ist nicht nur lecker, sondern auch sehr nahrhaft. Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, die die Verdauung fördern, sowie an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Sie liefern außerdem komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel stabil halten und langanhaltende Energie geben.

Der Haferbrei lässt sich zudem vielseitig anpassen und variieren. Ob mit frischem Obst, Nüssen, Samen, Honig oder Gewürzen – es gibt unzählige Möglichkeiten, ihn ganz dem eigenen Geschmack anzupassen.

Das Beste an unserem Pumpkin-Pie-Porridge: Er schmeckt nach Herbst pur! Mit einer Mischung aus Haferflocken, Kürbispüree und Gewürzen wie Zimt, Muskat und Ingwer wird jedes Löffelchen zu einem kleinen Genussmoment.

Egal, ob du ihn an einem gemütlichen Wochenende genießt oder dir morgens vor der Arbeit etwas Gutes tun möchtest, der Pumpkin-Pie-Porridge sorgt für den perfekten Start in den Tag.

Für Kürbis-Fans ebenfalls ein Muss sind die Pumpkin Spice Pancakes. Und auch mit der Kürbismarmelade holst du dir den Geschmack des Herbstes auf den Frühstückstisch. Mit unserem Rezept für feines Kürbispüree verleihst du Speisen und Suppen das gewisse Extra. Gleich nachkochen!

Pumpkin-Pie-Porridge Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 80 g Haferflocken zart

250 ml Hafermilch

150 g Kürbispüree

1 Prise Salz

1 EL Zucker

1/2 TL Vanilleextrakt

1 TL Pumpkin Spice Gewürz online, z.B. dieses 🛒

eine Handvoll Kürbiskerne optional

20 g Joghurt optional Zubereitung Gib Haferflocken, Hafermilch, Kürbispüree, Salz und Zucker in einen Topf und verrühre alles gut miteinander. Lass die Mischung aufkochen. Reduziere dann die Hitze und lass den Porridge solange köcheln, bis er die gewünschte Konsistenz hat. Rühre kurz vor Ende der Kochzeit den Vanilleextrakt und das Pumpkin Spice Gewürz unter. Nimm den Topf anschließend vom Herd. Serviere das Pumpkin-Pie-Porridge mit Kürbiskernen und einem Klecks Joghurt. Runde es nach Belieben mit Ahornsirup und einer Prise Zimt ab.

