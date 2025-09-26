Kürbis zum Frühstück? Pumpkin Spice bringt dir den Geschmack des Herbstes

Wenn der Herbst anklopft, ist Pumpkin Spice bei mir in der Dauerschleife! Und weißt du, was sogar noch besser ist als der Standard-Latte? Ein cremiger Pumpkin Spice Chiapudding mit extraherbstlichem Flair. Wir kombinieren hier süßes Kürbispüree, samtige Kokosmilch und ein kleines Apfeltopping, das alles nochmal fruchtig abrundet. Das Frühstück schmeckt nicht nur wie eine Umarmung, sondern ist auch noch total gesund – perfekt für kalte Morgen oder gemütliche Wochenenden!

So gelingt dir der Pumpkin Spice Chiapudding

Falls du denkst, Pumpkin Spice ist irgendein US-Hype – ja, stimmt, irgendwie schon, aber hey, es ist ein verdammt leckerer Hype! Pumpkin Spice selbst hat mit Kürbis eigentlich gar nichts zu tun. Es ist eine Gewürzmischung, die den ultimativen Herbst-Vibe liefert: warm, wohlig, leicht süßlich und einfach unwiderstehlich. Die klassische Mischung besteht aus Zimt, Muskatnuss, Ingwer, Nelken und manchmal noch einem Hauch von Piment. Der Clou liegt in diesem Mix der warmen Gewürze, die uns sofort an gemütliche Abende mit flauschigen Socken und heißem Tee denken lassen.

Zwar ist im Pumpkin Spice kein Kürbis drin. Dafür kommts aber an den Kürbis dran! Das Zusammenspiel der verschiedenen Gewürze passt nämlich perfekt dazu und hebt dessen Geschmack besonders gut hervor. Ganz gleich, ob klassischer Pumpkin Spice Latte, Kürbis-Shakshuka oder Kürbissuppe, Pumpkin Spice sollte auf keinen Fall fehlen.

Deswegen dachten wir uns auch: „Warum nicht einfach mal einen Chiapudding damit aufpeppen?“ Noch ein bisschen Kürbispüree, Kokosmilch, Joghurt und Honig dazu, fertig ist ein herbstliches Frühstück, dass du ganz leicht am Abend für den nächsten Morgen vorbereiten kannst.

Wir toppen das Ganze mit ein paar Walnüssen und in Zimt geschwenkten Apfelwürfeln. Yummi! Genauso lecker schmecken getrocknete Cranberrys dazu. Wenn du Lust auf etwas Schokolade hast, dann sind Schokosplitter oder Kakaonibs eine wunderbare Ergänzung. Wer’s besonders dekadent liebt, verfeinert den Pumpkin Spice Chiapudding mit gesalzener Karamellsoße. Guten Appetit!

Im Herbst gilt bei uns das Motto „Pumpkin Spice Everything!“ Wie wäre es darum als Nächstes mit einem Pumpkin Spice Kakao, dieser Pumpkin Spice Marmelade oder Pumpkin Spice Overnight Oats?

Du bist schon genauso im Herbstfieber wie wir? Dann schau mal bei Geniale Tricks vorbei. Hier findest du coole Herbst-Deko-Ideen.

2 EL Chiasamen

80 ml Kokosmilch aus der Dose

2 EL Kürbispüree

1 EL griechischer Joghurt

1 TL Honig

1/2 TL Pumpkin Spice online erhältlich, z.B. hier 🛒

1/2 Apfel

1/2 TL Zimt

ein paar Walnüsse zum Garnieren Zubereitung Vermische die Chiasamen mit Kokosmilch, Kürbispüree und griechischem Joghurt in einer Schüssel.

Süße die Mischung mit Honig und gib das Pumpkin Spice hinzu. Verrühre alles gründlich.

Lass den Chiapudding abgedeckt mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen.

Schneide den halben Apfel in kleine Würfel. Bestreue ihn mit Zimt und rühre ihn kurz durch.

Rühre den Chiapudding vor dem Servieren nochmal gut um. Toppe ihn mit den Zimt-Äpfeln und Walnüssen.

