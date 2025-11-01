Cremiges Löffelglück im Herbst

Mit dem Herbst endet auch die Eis-Saison wieder? Nicht bei Leckerschmecker. Wir sind der Meinung, dass du natürlich zu jeder Jahreszeit Eiscreme genießen können solltest. Mit unserem Pumpkin-Spice-Eis zauberst du dir ein köstliches Dessert, das perfekt in diese kalte Jahreszeit passt. Und außerdem macht es viel zu viel Spaß, es auszusprechen. Pumpkin-Spice-Eis. Pumpkin-Spice-Eis. Pumpkin … Speis? Wie dem auch sei, für diesen cremigen Genuss brauchst du nicht einmal eine Eismaschine, somit kann jeder diese Herrlichkeit genießen.

Pumpkin-Spice-Eis: köstliches Dessert passend zur Jahreszeit

Natürlich lieben wir es, ein gutes Gelato der örtlichen Eisdielen in der lauen Abendsonne des Sommers zu schlecken. Und ganz besonders in Berlin ist die Auswahl an gutem Eis schier endlos. Solltest du die Hauptstadt also mal im Sommer besuchen, dann solltest du das auf jeden Fall in deine Urlaubsplanung mit einbeziehen. Falls du hier lebst, dann weißt du ja, wovon ich spreche.

Und auch, wenn man hier an vielen Ecken weiterhin Eis bekommt, kenne auch ich das „Problem“, dass gerade in vielen Kleinstädten die Eisdielen ihre Pforten schließen oder sich mehr auf Kaffee und Kuchen konzentrieren. Was ja auch absolut verständlich ist, da der Andrang auf Eis spätestens, sobald die Temperaturen einstellig werden, natürlich nachlässt.

Nichtsdestotrotz braucht man manchmal oder gerade in den kalten, grauen Jahreszeiten eben auch eine kalte und köstliche Erfrischung. Und ein Pumpkin-Spice-Eis passt da doch perfekt in den Herbst. Es ist kinderleicht zubereitet und erfordert eigentlich nur eins: Geduld!

Bei dem Kürbispüree und beim Pumpkin-Spice-Gewürz kannst du natürlich im Laden schauen und einfach fertige Varianten kaufen. Wenn du dir die Arbeit machen möchtest, kannst du natürlich aber auch beides selbst vorbereiten. In meinen Augen sollte sowieso jeder eine gute Portion selbstgemachtes Pumpkin-Spice-Gewürz stehen haben.

Naschkatzen wissen hoffentlich, dass sie bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse für süße Schätze sind. Einen Klassiker zauberst du mit unserem Vanilleeis. Ebenfalls perfekt in den Herbst passt ein Feigen-Walnuss-Eis. Und falls du auf tierische Produkte verzichten möchtest, dann probiere doch ein veganes Erdnussbutter-Eis.

Pumpkin-Spice-Eis Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 260 g Kürbispüree selbst gemacht oder aus dem Supermarkt

400 g gezuckerte Kondensmilch

2 TL Vanilleextrakt

1 TL Zimt

1 EL Pumpkin-Spice-Gewürz z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Prise Salz

475 ml Schlagsahne

Karamellsoße optional, zum Servieren, online z.B. hier 🛒 verfügbar Zubereitung Vermenge in einer großen Schüssel Kürbispüree, Kondensmilch, Vanilleextrakt, Zimt, Pumpkin Spice und eine Prise Salz gründlich miteinander. Schlage in einer separaten Schüssel die Schlagsahne steif. Tipp: Greife am besten zu einem : Greife am besten zu einem Handmixer 🛒 Hebe die geschlagene Sahne vorsichtig unter die Kürbismischung. Verrühre es nicht zu stark, damit die Creme schön luftig bleibt. Fülle die Creme in einen gefrierfesten Behälter und streiche sie glatt. Bedecke die Oberfläche mit Backpapier oder Frischhaltefolie, um die Bildung von Eiskristallen zu vermeiden. Stelle den Behälter ins Gefrierfach und rühre die Masse in den ersten 3 Stunden alle 30-45 Minuten mit einer Gabel oder einem Schneebesen durch, damit das Eis schön cremig wird. Lass das Eis insgesamt mindestens 6 Stunden gefrieren. Lass das Eis vor dem Servieren etwa 10 Minuten bei Raumtemperatur antauen. Beträufle es nach Belieben mit Karamellsoße. Notizen Passend zu diesem kreativen Herbsteis brauchst du natürlich auch entsprechende Deko. Bei Geniale Tricks kannst du dir ganz leichte Herbstdeko mit Kürbissen ansehen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.