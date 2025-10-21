Pumpkin Spice Espresso Martini: Der beste Drink für den Herbst

Auch wenn die Tage jetzt kühler und kürzer werden, mit leckeren Cocktails ist im Herbst lange nicht Schluss. Statt fruchtig, frischer Drinks schlürfen wir jetzt lieber süßere und cremigere Varianten. Die perfekte Gelegenheit also, sich einen Pumpkin Spice Espresso Martini zu gönnen.

Pumpkin Spice Espresso Martini: Diesen Cocktail musst du probieren

Ob im Kuchen, im Kaffee oder im Dessert – jetzt im Herbst kommt man an Pumpkin Spice eigentlich gar nicht vorbei. Da sollte die Gewürzmischung doch auch im Cocktail schmecken, oder? Und genau das ist bei einem Pumpkin Spice Espresso Martini der Fall. Der Espresso Martini ist längst ein Klassiker unter den Cocktailkreationen und dem verpassen wir mit dem Herbstgewürz einen neuen Twist.

Dafür verwenden wir einen Pumpkin-Spice-Sirup, den du bereits fertig kaufen kannst. Unser Tipp: Stelle den Sirup mit unserem Rezept doch einfach selber her. So weißt du nicht nur, was genau drin ist, sondern hast auch genug davon auf Vorrat, um andere herbstliche Köstlichkeiten damit zu verfeinern.

Der Cocktail selbst ist schnell gemixt und orientiert sich am Original Espresso Martini, nur mit Pumpkin Spice statt Zuckersirup. Besorge dir dafür am besten einen Shaker. Außerdem brauchst du Rum, wie schon erwähnt Pumpkin Spice Sirup, Eiswürfel, Zimt, Kaffeelikör und einige Kaffeebohnen für die Optik.

Brühe zuerst den Espresso frisch auf und lass ihn danach vollständig abkühlen. Fülle dann Eiswürfel in einen Shaker zusammen mit Kaffeelikör, Espresso, Pumpkin Spice Sirup und Wodka. Schüttle alles gut durch, bis eine leichte Crema entsteht. Gieße den Cocktail durch ein Sieb in Gläser und streue noch etwas Zimt obendrauf. Dekoriere mit den Kaffeebohnen und stoße dann auf den Herbst an.

Weitere leckere Drinks für den Herbst gesucht? Richtig lecker ist auch ein herbstlicher Aperol Spritz, ein Autumn Spice oder ein Apfel Cider.

Pumpkin Spice Espresso Martini Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 60 ml frisch gebrühter Espresso abgekühlt

80 ml Wodka

40 ml Kaffeelikör

30 ml Pumpkin-Spice-Sirup online, zum Beispiel hier 🛒

Eiswürfel

1 Prise Zimt zum Garnieren

6 – 8 Kaffeebohnen zum Garnieren Zubereitung Brühe einen frischen Espresso und lass ihn vollständig abkühlen. Fülle Wodka, Kaffeelikör, Espresso und Pumpkin-Spice-Sirup zusammen mit Eiswürfeln in einen Shaker. Schüttle alles kräftig 20 bis 30 Sekunden durch, bis sich eine feine Creme bildet. Gieße den Drink durch ein Sieb in zwei Gläser. Bestäube die Oberfläche mit etwas Zimt und dekoriere den Drink mit ein paar Kaffeebohnen. Notizen Zum Pumpkin Spice Espresso Martini darf die herbstliche Stimmung nicht fehlen. Wie wäre es mit geschnitzten Kürbis-Laternen

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.