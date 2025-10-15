Pumpkin-Spice-Granola: herbstliches Knsupermüsli zum Frühstück

Ein Blick nach draußen verrät mir, dass wir mitten im Herbst sind. Die Blätter verfärben sich und fallen von den Bäumen, es ist trist und grau und die Temperaturen klettern immer weiter nach unten. Spätestens jetzt ziehen Zutaten wie Kürbis und Apfel sowie herbstliche Gewürze in meine Küche ein. Aus Haferflocken, Nüssen und Kernen bereite ich mir ein Pumpkin-Spice-Granola zu.

Mit Pumpkin-Spice-Granola beginnt der Tag genussvoll

Schon beim Backen des Granola erfüllt ein aromatischer Duft die Luft, der Lust auf gemütliche Morgen macht. Besonders, wenn es morgens beim Aufstehen noch dunkel ist, sehne ich mich nach Wohlfühlgerichten, um gut in den Tag zu starten.

Das Pumpkin-Spice-Granola ist vielseitig einsetzbar: Es schmeckt lecker als Topping auf Joghurt, eignet sich zum Knabbern zwischendurch und ist ein tolles Geschenk aus der eigenen Küche.

In den letzten Jahre wurde Pumpkin Spice immer beliebter. Kaum eine Gewürzmischung steht so sehr für den Herbst wie diese. Allerdings ist ihr Name etwas irreführend, denn sie enthält gar keinen Kürbis. Die Hauptbestandteile sind Zimt, Ingwer, Nelke, Muskatnuss

Piment. Optional kannst du noch Kardamom und Kurkuma hinzufügen.

Zusammen mit Kürbispüree verleiht die Gewürzmischung diesem Knuspermüsli einen herbstlichen Geschmack. Durch das Backen im Ofen entwickeln sich Röstaromen, die perfekt mit den Gewürzen harmonieren und das Granola unverwechselbar machen.

Bereite dir gleich größere Mengen zu und fülle sie in Gläser. So hast du immer etwas von dem Knuspermüsli vorrätig.

Mit der einzigartigen Gewürzmischung lassen sich noch weitere Leckereien verfeinern. Wie wäre es morgens zusätzlich mit einem Pumpkin Spice Affogato? Oder du verleihst deinem Kaffee mit Pumpkin Spice Sirup einen herbstlichen Touch. Ein echtes Highlight ist auch das Pumpkin Spice Tiramisu. Und am Abend kannst du Pumpkin Spice Popcorn vor dem Fernseher knabbern. Mmh, der Herbst schmeckt himmlisch!

Pumpkin-Spice-Granola Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 225 g Haferflocken grob oder fein

35 g Kürbiskerne

35 g Sonnenblumenkerne

50 g Mandeln ganz

50 g Haselnüsse

1 EL Pumpkin Spice online z.B. hier 🛒

1 Prise Salz

30 g Kokosöl flüssig

70 g Ahornsirup

25 g Kürbispüree Zubereitung Heize den Backofen auf 140 °C Ober- und Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier. Vermenge die trockenen Zutaten miteinander. Fülle die feuchten Zutaten (Kokosöl, Ahornsirup, Kürbispüree) in einen Topf und erhitze sie unter Rühren. Sie dürfen nicht kochen! Gieße die Masse zu den trockenen Zutaten und vermenge alles mit einem Holzlöffel. Verteile die Mischung auf dem Blech und backe sie für 20 Minuten. Wende das Blech und schiebe es für weitere 15-20 Minuten in den Ofen. Lass das Pumpkin-Spice-Granola abkühlen und zerbrösele es dann. Bewahre es luftdicht verschlossen auf. Notizen Herbstliche Dekoideen findest du auf Geniale Tricks. Ein echter Blickfang auf dem Tisch sind diese Deko-Eicheln

