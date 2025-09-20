Wenn Gemütlichkeit ein Getränk wäre, dann wäre es dieser Kakao

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass trotz der letzten warmen schönen Spätsommertage der Herbst bereits nicht mehr vor der Tür, sondern schon im Türrahmen steht. Und auch wenn ich ein großer Fan des Sommers bin, ist das alles andere als ein Grund traurig zu sein. Denn in der kühleren Jahreszeit kannst du dich über eine wundervolle Auswahl an Aromen freuen. Zum Beispiel über diesen Pumpkin Spice Kakao.

Pumpkin Spice Kakao ist pure Gemütlichkeit in praktischer Tassengröße

Ich denke kaum ein Gewürz hat in den vergangenen Jahren so eine Popularität erreicht, wie Pumpkin Spice. Maßgeblich dazu beigetragen hat ohne Frage, der Pumpkin Spice Latte, der dank Social Media zu einem weltweiten Phänomen wurde.

Vielleicht geht oder ging es dir ja wie mir und du hast dir lange Zeit die Frage gestellt, wer unironisch auf die Idee gekommen ist, Kürbis in einem Heißgetränk zu verarbeiten. Allerdings trägt die Gewürzmischung den Namen nicht, weil Kürbis in ihr steckt, sondern weil sie hauptsächlich in Verbindung mit Kürbissen, ganz besonders dem traditionellen amerikanischen Pumpkin Pie, benutzt wird.

Und da ist es dann irgendwie auch gar nicht mehr so verwunderlich, dass irgendwann jemand angefangen hat, diesen Geschmack auch in Getränken unterzubringen. Und was würde sich besser anbieten, als es auch einmal in einem Kakao auszuprobieren?

Kakao steht für mich ohnehin schon für Gemütlichkeit, Entschleunigung und kuschelige Tage auf dem Sofa. Mit einer Note Pumpkin Spice wird er noch herbstlicher und bei diesem Geschmack wünscht man sich fast schon ein wenig Regen herbei. Zumindest, solange man drinnen ist und das Schauspiel aus dem Trockenen genießen kann. Wenn du ohnehin schon ein Fan des Geschmackes bist, dann probiere ihn gleich selbst. Und falls nicht, worauf wartest du dann noch? Du hast ihm lange genug widerstanden, aber diesen Pumpkin Spice Kakao kannst du dir nicht entgehen lassen. Cheers!

Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, findest du bei Leckerschmecker noch einige andere kreative Ideen, wie du diese herbstliche Gewürzmischung auch noch einsetzen kannst. In Gebäckform wirst du von diesem Pumpkin Spice Latte Kuchen nicht genug bekommen. Pumpkin Spice Pancakes bringen dir einen gemütlichen Start in den Tag auf den Tisch. Und für ultimativen Kaffeegenuss im Herbst solltest du unseren Pumpkin Spice Affogato probieren!

80 g Zartbitterschokolade

750 ml Milch

3 EL ungesüßtes Kakaoupulver

2 EL brauner Zucker

1 TL Vanillepaste z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Pumpkin Spice z.B. online hier 🛒 verfügbar

100 ml Schlagsahne optional als Topping

Mini-Marshmallows optional, als Topping

Schokoraspel optional, als Topping Zubereitung Schneide die Schokolade klein.

Erwärme etwa die Hälfte der Milch auf mittlerer Stufe. Rühre Kakaopulver, Zucker, Vanillepaste und Pumpkin Spice ein, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind.

Gib anschließend die kleingeschnittene Schokolade in die heiße Milch. Rühre dabei ständig um, bis sie vollständig geschmolzen ist.

Gieße nun die restliche Milch dazu und lass alles kurz aufkochen.

Wenn du willst, bereite schon einmal die Toppings vor. Schlage dazu die Sahne steif und stelle dir den Rest bereit.

Fülle den heißen Kakao in Tassen, garniere ihn mit einem Klecks Sahne und verteile nach Belieben Marshmallows und Schokoraspeln darauf.

