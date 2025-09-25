Mit dieser Marmelade genießt du den Herbst auf deinem Frühstücksbrot

Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Zum Glück bekommen wir im September noch ein paar schöne, warme Spätsommertage, doch die Nächte werden merkbar kälter. Was könnte da besser auf den Frühstückstisch passen, nachdem man morgens die Wohnung einmal durchgelüftet hat, als eine gemütliche, süß-würzige Pumpkin Spice Marmelade? Probiere sie gleich selbst!

Pumpkin Spice Marmelade: Streiche dir den Herbst aufs Brot

Keine Ahnung, wie es dir geht, aber für mich machen es die letzten Sommertage immer besonders schwer, mich auf den Herbst einzustellen. Da wird man noch einmal intensiv daran erinnert, was man alles draußen unternehmen konnte, bevor wir uns bald für ein paar Monate davon verabschieden müssen.

Da muss ich mir immer selbst mit saisonalen Aktivitäten und Gerichten helfen, auch die kalten Jahreszeiten zu genießen. Und gerade der Herbst hält doch so viele wunderbare Dinge für uns bereit. Goldene Herbsttage, die zu entschleunigten Spaziergängen einladen, gemütliche Abende mit einem Tee auf der Couch unter der liebsten Kuscheldecke, während draußen der Regen an die Scheiben trommelt und natürlich: jede Menge köstliche Zutaten. Ganz besonders steht da der Kürbis im Fokus. Und den verarbeiten wir tatsächlich auch für diese Pumpkin Spice Marmelade.

Wenn ich jetzt rausschaue und die grauen Wolken sehe, dann sehe ich mich vor meinem inneren Auge bereits mit einer großen Tasse Tee aus dem Fenster schauen, während sich alles langsam auf das Ende des Jahres einstellt. Und was könnte da besser zu passen, als eine Scheibe leckeres Kürbiskernbrot mit einer dicken Schicht Pumpkin Spice Marmelade.

Ursprünglich stammt die Gewürzmischung aus den USA und ist bei uns wohl am bekanntesten durch Pumpkin Spice-Latte von Starbucks geworden. Der Name könnte aber ein wenig in die Irre führen, denn es steckt tatsächlich überhaupt kein Kürbis in ihr. Der Name rührt daher, dass es eine Mixtur aus Zimt, Muskat, Nelken, Ingwer und Piment ist, die traditionellerweise in den typisch amerikanischen Kürbiskuchen kommt. Kein Kürbis im Glas, aber jede Menge Herbstgefühl. Und mit unserer Pumpkin Spice Marmelade zauberst du dir jetzt wirklich Kürbis im Glas – ebenfalls mit jeder Menge Herbstgefühl! Lass es dir schmecken.

Bei Leckerschmecker freuen wir uns auch schon sehr auf die ganzen herbstlichen Gerichte. Statt einer gekauften Mischung kannst du Pumpkin Spice auch selber machen. Und wenn du sie dann schon hast, verarbeite sie doch in einem Pumpkin Spice Latte Kuchen. Einen weiteren köstlichen Start in den Tag zauberst du dir mit diesen Pumpkin-Spice-Waffeln.

Pumpkin Spice Marmelade Dominique 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 3 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 550 g Hokkaido-Kürbis

150 ml Orangensaft

50 ml Apfelsaft

1 unbehandelte Orange für den Abrieb

1 1/2 EL Pumpkin Spice-Gewürz z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1/4 TL Kardamom gemahlen

320 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Wasche den Kürbis gründlich. Halbiere, entkerne und schäle ihn. Schneide das Kürbisfleisch in kleine Stücke.

Gib sie zusammen mit Orangen- und Apfelsaft in einen großen Topf und bringe alles zum Aufkochen. Lass die Mischung anschließend für 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis der Kürbis weich ist.

Wasche währenddessen die Orange heiß ab und reibe etwa die Hälfte der Schale ab.

Gib Orangenabrieb, Pumpkin Spice, Vanilleextrakt und Kardamom in den Topf und verrühre alles gut.

Püriere den Topfinhalt mit einem Stabmixer bis zur gewünschten Konsistenz.

Rühre den Gelierzucker ein und lass alles 4 Minuten sprudelnd kochen. Mach zwischendurch die Gelierprobe. Gib dafür einen kleinen Tropfen auf einen kalten Teller. Wird er fest, ist die Marmelade fertig. Bleibt er flüssig, dann muss sie noch ein wenig weiterkochen.

Fülle die Marmelade in sterile Gläser und verschließe sie fest.

Lass sie auskühlen und bewahre sie nach dem Öffnen im Kühlschrank auf.

