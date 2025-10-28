Das könnte dein neues Lieblingsgetränk im Herbst werden

Der Herbst ist bekannterweise Suppen-, Eintopf- und Kürbiszeit. Doch was darf in dieser Jahreszeit natürlich auch nicht fehlen? Na klar: würzig wärmende Rezepte mit Pumpkin Spice! Doch statt den Klassiker zuzubereiten, probiere doch einmal einen Pumpkin Spice Matcha Latte.

Pumpkin Spice Matcha Latte: simpel, schnell gemacht und unglaublich lecker

Seit Jahren freut sich eine große Masse an Menschen jedes Jahr erneut darauf, sich im Herbst endlich wieder mit einem wärmenden Pumpkin Spice Latte in ein Café setzen zu können. Und auch in anderen Zubereitungen findet man das Gewürz immer wieder. Und jedes Mal verliebe ich mich erneut!

Kürzlich war ich in einem kleinen Café, um eine köstliche, frische Zimtschnecke zu verspeisen. Mit auf der Karte erblickte ich ihn dann schließlich: einen Pumpkin Spice Matcha Latte. Und gleichzeitig kam die Frage in mir auf: Warum bin ich DA noch nicht früher drauf gekommen?

Denn, Spoilerwarnung: dieses Heißgetränk war unfassbar lecker und passt in dieser Kombination noch viel besser zusammen, als du es vielleicht bereits vermutest. Ich bin zwar auch weiterhin ein Fan des Klassikers, doch mit Matcha zusammengemixt wird er in Zukunft öfter auf meinem Tisch landen.

Die Zubereitung ist dabei genauso simpel, wie beim Pumpkin Spice Latte. Zunächst beginnst du damit, die Milch deiner Wahl zu erwärmen. Sie braucht nicht zu kochen, es reicht, wenn sie sanft zu dampfen beginnt. Währenddessen kannst du auch schon das Wasser für das Matcha-Pulver erwärmen.

Die Temperatur sollte etwa bei 80 Grad Celsius landen. Solltest du das bei deinem Wasserkocher nicht einstellen können, kannst du ihn ausschalten, bevor das Wasser zu kochen beginnt und dann etwas runterkühlen lassen oder, falls es schon gekocht hat, lässt du ihn einfach geöffnet etwas abkühlen.

In der Milch löst du das Pumpkin Spice-Gewürz auf. Du kannst einfach ein gekauftes nehmen, oder es kinderleicht selbst herstellen. Anschließend bereitest du den Matcha zu, gießt ihn zur Milch, süßt ihn nach Belieben und kannst alles in einer hübschen Tasse genießen. Lass dir dieses Herbstgetränk schmecken!

Bei Leckerschmecker lieben wir kreative Pumpkin Spice-Kreationen. Auch von einem Pumpkin Spice-Kakao bekommen wir nicht genug. Natürlich macht es sich auch im Gebäck richtig gut, wie unsere Pumpkin Spice-Zimtschnecken beweisen. Aber auch als Brotaufstrich überzeugt das Gewürz natürlich. Probiere es selbst mit dieser Pumpkin Spice-Marmelade.

Pumpkin Spice Matcha Latte Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Milch z.B. Hafermilch

1 TL Matcha-Pulver

50 ml heißes Wasser

1 TL Pumpkin Spice-Gewürz z.B. online hier 🛒 verfügbar, etwas mehr zum Drüberstreuen

1 TL Ahornsirup optional, zum Süßen Zubehör (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Matcha-Set Zubereitung Gieße die Milch in einen kleinen Topf und erwärme sie bei mittlerer Hitze, bis sie leicht zu dampfen beginnt. Bringe sie nicht zum Kochen. Gib das Matcha-Pulver in eine Schale. Erhitze das Wasser auf etwa 80 °C und gieße es darüber. Verrühre es mit einem Bambusbesen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind und ein leichter Schaum entsteht. Streue das Pumpkin Spice-Gewürz in die warme Milch und verrühre es gut, bis sich die Gewürze gleichmäßig verteilt haben. Gieße den aufgeschlagenen Matcha zur gewürzten Milch und verrühre beides gut miteinander. Gib den Ahornsirup dazu, wenn du es etwas süßen willst. Gieße den Pumpkin Spice Matcha Latte in eine Tasse und schäume ihn bei Bedarf kurz mit einem Milchaufschäumer auf. Streue noch etwas Pumpkin-Spice-Pulver über das Getränk. Notizen Bei Geniale Tricks erfährst du, wie du deine Wohnung hübsch dekorierst. Schaue dir auf jeden Fall diesen wunderschönen Blumen-Kürbis an!

