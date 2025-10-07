Pumpkin Spice Popcorn: die beste Alternative zu Chips

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, gibt es fast nichts Schöneres, als einen gemütlichen Abend auf dem Sofa mit Lieblingskuscheldecke und einem guten Film zu verbringen. Nicht zu vergessen: der passende Snack, denn früher oder später meldet sich der Appetit auf etwas zum Naschen. Und was könnte da besser passen, als ein Pumpkin Spice Popcorn? Mit unserem Rezept kannst du es ganz leicht selber machen.

Herbstsnack: So machst du Pumpkin Spice Popcorn

Ein Snack für den Fernsehabend? Der muss nicht immer salzig sein. Eine tolle Alternative, die gerade jetzt im Herbst besonders gut schmeckt, ist Pumpkin Spice Popcorn. Dafür brauchst du lediglich Popcornmais, ein geschmacksneutrales Öl, Zucker sowie die typischen Gewürze wie Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer.

Die Zubereitung ist supereinfach. Gib zuerst das Öl mit dem Mais in einen Topf und erhitze beides zusammen. Wenn die Körner anfangen zu ploppen, schüttelst du den Topf ab und an durch, damit nichts anbrennt. Sobald kein Ploppen mehr zu hören ist, ist das Popcorn fertig und du kannst den Topf vom Herd nehmen.

Fehlt noch die Gewürzmischung. Dafür schmilzt du Butter zusammen mit Zucker in einem Topf und gibst Vanillezucker, gemahlenen Ingwer, Zimt, gemahlene Nelken und geriebenen Muskat hinzu und verrührst alles, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Die gießt du über das Popcorn. Verrühre alles gut, damit alle Körner gleichmäßig mit der Glasur überzogen sind. Zum Abkühlen und Aushärten verteilst du das Popcorn noch auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech. Danach kannst du es dir schmecken lassen.

Übrigens: Das Pumpkin Spice Popcorn ist auch ein süßes Mitbringsel aus deiner Küche für Freunde und Familie oder ein toller Snack für deine Halloween-Party. Die passende Deko für die Party fehlt noch? Dann schau mal bei unseren Kollegen von Geniale Tricks vorbei und bastle diesen schaurigen Halloween-Kranz.

Popcorn einfach nur süß oder salzig ist dir zu langweilig? Dann probiere auch mal dieses herzhafte Dill-Popcorn, dieses Chili-Limetten-Popcorn oder dieses scharfe Wasabi-Popcorn.

Pumpkin Spice Popcorn Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 EL geschmacksneutrales Pflanzenöl

80 g Popcorn-Mais online, zum Beispiel hier 🛒

50 g Butter

80 g Zucker

1 TL Zimt

1/2 TL gemahlener Ingwer

1/4 TL gemahlene Nelken

1/4 TL Muskatnuss

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz Zubereitung Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Erhitze das Öl in einem großen Topf, gib den Mais hinein und verschließe den Deckel. Schüttle den Topf zwischendurch leicht, bis das Poppen nachlässt. Fülle das fertige Popcorn in die Schüssel. Schmilz Butter und Zucker zusammen bei niedriger Temperatur in einem Topf. Gib die Gewürze und den Vanillezucker sowie das Salz dazu und verrühre alles so lange, bis eine goldene, dickflüssige Glasur entsteht. Gieße die Glasur über das Popcorn und vermenge es gut mit einem Holzlöffel, sodass alles gut mit Glasur überzogen ist. Verteile das Popcorn auf dem Backpapier ausgelegten Blech und lass es ein paar Minuten abkühlen, bis die Glasur fest und knusprig ist.

