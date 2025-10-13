Es riecht nach Herbst und Pumpkin Spice

Egal ob Waffeln, Pancakes, Kuchen oder der Kaffee Latte am Morgen – im Herbst kommen wir an Pumpkin Spice nicht vorbei. Die süß-würzige Mischung, die aus Zimt, Ingwer, Muskat, Piment, Nelken, Vanille und Kardamom besteht, gibt jetzt einfach den Ton an. Wer die Mischung auch mal anders probieren möchte, macht mit unserem Rezept einfach einen Sirup daraus.

Einfaches Rezept: Pumpkin Spice Sirup

Im Herbst ist die Pumpkin Spice Gewürzmischung aus der Küche nicht wegzudenken. Sie verfeinert dann Kuchen, Kaffee, Desserts und Frühstücke mit einem süß-würzigen Aroma. Was hier aussieht wie ein Trend, der jedes Jahr in der kalten Jahreszeit neu auflebt, kann jedoch auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Bekannt wurde die Kombination der Gewürze Zimt, Ingwer, Muskatnuss und Nelken bereits 1776 durch Amelia Simmons Pumpkin Pie Spice Rezept. Richtig berühmt wurde Pumpkin Spice dann erst 2003 durch den Pumpkin Spice Latte der Kaffeehauskette Starbucks.

Möchtest du deinen Süßspeisen oder dem Kaffee einen herbstlichen Touch verleihen, kannst du das einfach mit einem Pumpkin Spice Sirup, für den du neben de typischen Gewürzen wie Zimt, Ingwer, Nelken und Piment auch Kürbispüree brauchst.

Das Püree kannst du bereits fertig im Supermarkt kaufen oder schnell selbst kochen. Schneide dafür das Fruchtfleisch eines Hokkaido-Kürbisses in Würfel und koche diese in einem Topf mit Wasser weich. Danach gießt du ihn ab und pürierst ihn zu einem feinen Mus. Danach kochst du aus Wasser und braunem Zucker einen Sirup. Gib anschließend das Kürbispüree sowie die Gewürze dazu und lass das Ganze rund zehn Minuten köcheln. Den fertigen Sirup kannst du danach in eine sterile Flasche füllen und direkt verschließen.

Jetzt kannst du den Sirup verwenden, um zum Beispiel deinen Pumpkin Spice Latte zubereiten oder deine Pancakes zum Frühstück mit herbstlich-warmen Aromen zu verfeinern.

Dreht sich bei dir auch alles um die leckere Gewürzmischung? Probiere auch mal eine Pumpkin Spice Marmelade, diese Pumpkin Spice Zimtschnecken oder einen Pumpkin Spice Kakao. Die passende Herbstdeko für eine gemütliche Atmosphäre, zum Beispiel diese hübsche Kerze in einer alten Tasse findest du bei Geniale Tricks.

Pumpkin Spice Sirup Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Wasser

250 g brauner Zucker

200 g Kürbispüree

1 TL Zimt

1/2 TL geriebene Muskatnuss

1/2 TL gemahlene Nelken

1/2 TL Ingwerpulver

1/2 TL gemahlener Piment online, zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Salz Zubereitung Gib Wasser und Zucker in einen Topf und erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze. Rühre dabei so lange, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Rühre das Kürbispüree ein und lass alles unter ständigem Rühren leicht köcheln. Füge die Gewürze und eine Prise Salz hinzu und koche die Mischung 10 Minuten ein, bis sie leicht eindickt. Passiere den Sirup durch ein feines Sieb und fülle ihn noch heiß mit einem Trichter in eine sterile, verschließbare Flasche ab.

