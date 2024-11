Pumpkin-Spice-Waffeln: was Süßes für den perfekten Start in den Tag

Besteht dein Frühstück am Morgen nur aus einer schnellen Tasse Kaffee? Da geht doch mehr, finden wir. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer Portion süßer Pumpkin-Spice-Waffeln. Die machen auch an grauen und kalten Herbsttagen gute Laune und sorgen für einen guten Start in den Tag. Schnell zubereitet sind sie auch noch. Wir zeigen, wie es geht.

Rezept für Pumpkin-Spice-Waffeln

Wenn bei uns früher das Waffeleisen aus dem Schrank geholt wurde, war das jedes Mal ein besonderes Ereignis. Von den süßen, unbeschreiblich gut schmeckenden und noch warmen Waffeln konnten wir einfach nicht genug bekommen. Damals gab es die selbst gebackenen Waffeln allerdings zum Nachmittagskaffee. Heute kann man sich die süße Leckerei auch schon zum Frühstück gönnen.

Unsere Pumpkin-Spice-Waffeln zum Beispiel machen nicht nur satt und liefern dir Energie für den Tag, sondern verwöhnen dich auch mit einer geballten Ladung herbstlicher Aromen. So sorgt der Kürbis für ein leicht nussiges Aroma und verleiht den Waffeln außerdem einen orangen Farbtupfer. Warme und herbstliche Aromen bringt die Pumpkin-Spice-Gewürzmischung mit. Die besteht unter anderem aus Zimt, Muskat, Ingwer und Nelken und kann ganz einfach selber hergestellt werden.

Für die Waffeln benötigst du außerdem ein Kürbispüree. Auch das kannst du leicht selbst herstellen, indem du den Kürbis in Würfel schneidest und diese dann in Wasser weich kochst. Püriere alles anschließend gut durch und lass das Püree abkühlen, bevor du es zum Teig gibst. Besonders gut geeignet ist dafür der Hokkaido, denn der schmeckt in allen Gerichten und muss vor dem Kochen nicht einmal geschält werden. Alternativ gibt es fertiges Kürbispüree auch in vielen Supermärkten zu kaufen.

Sind die Waffeln gebacken, kannst du sie noch mit Puderzucker bestreuen und mit Heidelbeeren oder anderen Früchten deiner Wahl servieren. Mit Ahornsirup und Nüssen schmecken die Pumpkin-Spice-Waffeln genauso gut.

Kürbis zum Frühstück? Dass das geht, beweisen auch unsere anderen kreativen Frühstücksideen mit dem orangen Gemüse. Starte doch mal mit einem Pumpkin-Pie-Porridge, mit Pumpkin-Spice-Pancakes oder einem selbst gebackenem Kürbis-Nuss-Brot in den Tag.