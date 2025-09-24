Herbst trifft auf Zimt und der Rest ist Magie

Naschkatzen, aufgepasst: Diese Pumpkin Spice Zimtschnecken. Bringe selbst den letzten Sommerfan dazu, die Kuscheldecke auszupacken. Es wird draußen früher dunkel, ist nicht mehr so warm wie noch vor einigen Tagen und das erste Laub verfärbt sich gelb. Zeit für etwas Warmes, Süßes und Beruhigendes. Zeit für Pumpkin Spice Zimtschnecken.

Pumpkin Spice Zimtschnecken: Klassiker im Herbstmantel

Zimtschnecken sind ein Klassiker der einfachen Backkunst. Ursprünglich kommen sie aus Schweden, wo sie kanelbullar heißen und bei keiner Fika, also dem traditionellen Kaffee und Kuchen, fehlen dürfen. Das Rezept für die gedrehten Naschereien fand irgendwann auch seinen Weg in die USA, wo das Rezept ein wenig „amerikanisiert“ wurde. Heißt: Mehr Füllung, fluffigerer Teig und ein cremiges Topping aus Zuckerguss oder Frischkäse. Dazu noch Pumpkin Spice, eine Gewürzmischung, deren Popularität seit einigen Jahren im Herbst durch die Decke geht. Egal ob im Latte, im Muffin oder eben im Gebäck, Pumpkin Spice muss sein.

Wir backen daher mal Pumpkin Spice Zimtschnecken. Diese sind extra saftig und extra würzig dank zweier Zutaten: Kürbispüree und Pumpkin Spice Gewürzmischung. Kürbispüree macht den Hefeteig saftig, leicht süßlich und sorgt für eine hübsche goldene Farbe. Wer keine Lust auf fertiges Püree hat, kocht sich einfach selbst welches aus Hokkaido – der muss dafür nicht mal geschält werden.

Die Gewürzmischung kannst du entweder kaufen oder selbst machen. Die Kombi der herbstlichen Gewürze wie Zimt, Muskat und Kardamom wärmt richtig durch und macht durch die Inhaltsstoffe sogar gute Laune. Perfekt für Tage, die eher grau sind und an denen man dem Sommer nachtrauert.

Pumpkin Spice Zimtschnecken schmecken zu jeder Tageszeit, selbst zum Frühstück. Manchmal muss es eben schon morgens eine süße Nascherei sein, damit der Tag gut starten kann. Ein kleiner Tipp: Besonders lecker sind sie, wenn du sie warm genießt.

Rezepte mit Pumpkin Spice sind immer eine gute Idee. Backe als nächstes mal einen Pupmkin Spice Latte Kuchen, koche eine Pumpkin Spice Marmelade oder genieße einen Pumpkin Spice Kakao.

Jetzt fehlt nur noch die passende Deko. Wie wäre es mit diesen Vasen aus Zierkürbissen?

Pumpkin Spice Zimtschnecken Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe

80 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Zimt

150 ml Milch lauwarm

80 g weiche Butter

1 Ei

150 g Kürbispüree z. B. aus Hokkaido Für die Füllung: 80 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

2 TL Pumpkin Spice etwa hier 🛒 Für das Topping: 100 g Frischkäse

50 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt z.B. online, hier 🛒 Zubereitung Mische Mehl, Hefe, Zucker, Salz und Zimt in einer Schüssel. Füge Milch, Butter, Ei und Kürbispüree hinzu und verknete alles zu einem glatten Hefeteig. Lass ihn abgedeckt an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche zu einem großen Rechteck aus. Bestreiche ihn mit der weichen Butter, bestreue ihn gleichmäßig mit braunem Zucker und Pumpkin Spice.

Rolle den Teig von der langen Seite her auf und schneide ihn in etwa 12 Stücke.

Lege die Schnecken in eine gefettete Auflaufform oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Decke sie mit einem sauberen Geschirrtuch ab und lass sie nochmals 30 Minuten gehen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Backe die Zimtschnecken 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Verrühre derweil für das Topping Frischkäse, Puderzucker und Vanilleextrakt zu einer glatten Creme. Bestreiche die noch warmen Schnecken damit.

