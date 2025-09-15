Einfach genießen: Putengeschnetzeltes mit Bohnen und Tomaten

Es gibt Tage, an denen man einfach keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen. Da kommen Gerichte, die sich quasi von selbst kochen, gerade recht. Dieses Putengeschnetzelte mit Bohnen und Tomaten ist so ein Gericht, denn es ist in weniger als einer halben Stunde zubereitet. Und es ist auch noch richtig lecker.

Putengeschnetzeltes mit Bohnen und Tomaten: schnell gekocht

Tomaten sind derzeit reif und sowohl auf dem Wochenmarkt als auch im Supermarkt gibt es sie nun aus heimischem Anbau. Auch Bohnen haben gerade Saison. Wenn du einen Garten hast, kannst du beides auch selbst ernten und für das Putengeschnetzelte verwenden.

Die Zutaten für dieses Gericht wurden bewusst schlicht gewählt. Das Putenfleisch ist sehr zart und entfaltet seinen besten Geschmack, wenn es kurz angebraten wird. Bohnen und Tomaten sorgen für Farbe und Frische, während Zitronensaft und Petersilie das Gericht abrunden. Gerade an Tagen, an denen du nach etwas Unkompliziertem suchst, liefert dieses Gericht genau die richtige Balance.

Das Gericht schmeckt das ganze Jahr über, mit reifem Gemüse aus dem eigenen Garten aber noch um einiges besser. Im Winter kannst du die Tomaten durch eine gute Passata ersetzen und bei den Bohnen auf Tiefkühlware zurückgreifen.

Dieses Putengeschnetzeltes mit Bohnen und Tomaten beweist, dass ein gelungenes Essen nicht kompliziert sein muss. Mit wenigen Handgriffen zauberst du eine leichte Mahlzeit, die für Geschmack im Alltag sorgt.

Putengeschnetzeltes mit Bohnen und Tomaten Anke 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g frische grüne Bohnen

Salz

200 g Cherrytomaten

400 g Putenschnitzel

Pfeffer

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 EL Mehl

150 ml Gemüsebrühe

1/2 Zitrone der Saft

1 Handvoll Petersilie Zubereitung Putze die frischen Bohnen, entferne die Enden und gar sie in kochendem Salzwasser ca. 10–12 Minuten. Gieße sie dann ab und schrecke sie kalt ab. Lass sie danach gut abtropfen.

Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Schneide das Fleisch in Streifen und brate es in einer Pfanne mit Öl an. Würze es mit Salz und Pfeffer.

Gib die Bohnen und Tomaten hinzu und brate sie kurz mit.

Streue das Mehl über die Zutaten und schwitze es kurz an. Lösche mit der Brühe ab und lass alles etwa 5 Minuten köcheln. Schmecke mit dem Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Wasche und hacke die Petersilie. Streue sie über das Putengeschnetzelte mit Tomaten und Bohnen.

Dazu passt frisch gebackenes Baguette oder ein lockerer Basmatireis.

