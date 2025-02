Putengeschnetzeltes mit Nudeln: herzhafte Feierabend-Küche

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides klein. Putze die Pilze und schneide sie in Scheiben. Wasche die Tomaten und schneide sie in kleine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate das Putengeschnetzelte bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten von allen Seiten goldbraun an. Nimm das Fleisch heraus und stelle es beiseite.

