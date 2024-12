Köstliche Alternative zum klassischen Weihnachtsbraten: Putenkeule in Salzkruste

Steht bei dir schon fest, was es an den Weihnachtsfeiertagen zu essen geben soll? Wenn du noch unentschlossen bist, können wir vielleicht weiterhelfen. Wir haben ein Rezept für eine zarte und saftige Putenkeule in Salzkruste kreiert, die mit Kartoffeln serviert wird, die wie ein Geschenk aussehen. Wenn bei dem Anblick mal nicht die Vorfreude auf das Fest steigt. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du das Gericht zu Hause nachkochen kannst.

So wird die Putenkeule in Salzkruste besonders zart

Der Festtagsbraten, der an Weihnachten auf den Tisch kommt, gehört für viele eindeutig zum Höhepunkt der Feiertage. Wenn ich ehrlich bin, dann freue ich mich schon das ganze Jahr darauf. Es muss aber nicht immer der Gänsebraten mit Rotkohl sein. Wie wäre es mal mit Pute? Das Fleisch ist mager und mit unserem Rezept wird es beim Garen wunderbar zart und saftig. Das Geheimnis ist nämlich die Salzkruste, in der die Keule gebacken wird. Gewürze wie Orangenschale, Zimt und Honig sorgen zudem für den weihnachtlichen Geschmack. Aber fangen wir mal von vorne an.

Binde dir deine Lieblingsküchenschürze um, schnapp dir die passenden Zutaten und leg mit der Zubereitung der Putenkeule los. Für die löst du zuerst vorsichtig die Haut, klappst sie beiseite und tupfst das Fleisch gut trocken. Dann vermengst du den Abrieb einer Orange mit Honig und Zimt, streichst damit das Fleisch gründlich ein und klappst die abgelöste Haut wieder drüber.

Dann vermengst du Eiweiß mit groben Meersalz zu einer Masse und streichst einen Teil davon auf ein Backblech. Darauf legst du dann die Keule mit der Hautseite nach oben und bestreichst sie mit dem Rest des Salzes runderhum ein.

Die Kartoffelpäckchen und den Romanesco bestreichst du mit flüssiger Butter und legst sie zu der Putenoberkeule mit auf das Blech. Dann kommt alles zusammen für zwei bis zweieinhalb Stunden zum Backen in den Ofen. Damit der Romanesco und die Kartoffeln aber nicht verbrennen, holst du sie nach einer Stunden heraus. Alternativ kannst du sie auch erst eine Stunde vor Ende der Garzeit zum Fleisch in den Ofen geben.

Du brauchst noch mehr Inspiration für dein Weihnachtsessen? Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schwedischen Weihnachtsschinken zu Weihnachten oder einem Zwiebelrostbraten? Auch ein Orangenhähnchen aus dem Ofen schmeckt fantastisch zu Weihnachten.