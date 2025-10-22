Ofenliebe trifft auf Apfeltraum: Starte süß in den Tag mit diesem Auflauf

Bei herbstlichem Schmuddelwetter verlangt es nach einem echten Seelenwärmer! Mit unserem Quark-Grießauflauf mit Äpfeln gönnst du dir eine warme, süße Umarmung zum Start in den Tag. Dieses Frühstücksrezept ist perfekt für die ganze Familie. Los geht’s!

Rezept für Quark-Grieß-Auflauf mit Äpfeln

Es ist ein verregneter Morgen im Oktober. Draußen ist es kalt und grau und du würdest am liebsten eingekuschelt mit einer Wärmflasche im Bett bleiben. Glaub mir, das fühl ich sehr. Seit es morgens wieder dunkel draußen ist, wenn man aus den Federn muss, fällt mir das Aufstehen auch besonders schwer. Da hilft nur noch tricksen und sich selbst überlisten. Wie? Mit einem sensationell leckeren Frühstück, dem man einfach nicht widerstehen kann und das einen von innen heraus mit wohliger Süße wärmt. Mit diesem Rezept für einen Quark-Grießauflauf mit Äpfeln zauberst du dir genau so eins.

Der Auflauf kombiniert die samtige Frische von Quark mit der leichten Süße von Weichweizengrieß und der fruchtigen Säure von Äpfeln. Knusprige Mandelsplitter geben dem Gericht eine tolle crunchy Textur. Zimt sorgt für eine wohlig-würzige Note. Perfekt für alle, die gern süß frühstücken, aber danach nicht ins Zucker-Koma fallen wollen.

Der Quark-Grießauflauf mit Äpfeln ist nämlich nicht nur ein Genuss fürs Herz, sondern auch für den Körper ein echtes Kraftpaket. Durch die Kombi aus Grieß und Quark punktet er mit einer ordentlichen Portion Eiweiß – perfekt, um am Morgen richtig durchzustarten. Quark ist zudem reich an Kalzium, das gut für deine Knochen ist, während Weichweizengrieß komplexe Kohlenhydrate liefert, die dir Energie geben und lange satt halten. Die Äpfel sorgen für eine Extraportion Vitamine und Ballaststoffe.

Wie du siehst kannst du hier also ohne schlechtes Gewissen reinhauen und schlemmen. Am besten bereitest du ihn bereits abends vor und stellst ihn über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank. So brauchst du ihn am nächsten Morgen nur noch im Ofen backen, während du dich in Ruhe für den Tag fertig machen kannst. Wie praktisch!

Quark-Grießauflauf mit Äpfeln Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 Eier M

125 g Zucker

1/2 Vanilleschote Mark

750 g Quark

1 1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

100 g Weichweizengrieß z.B. dieses hier 🛒

3 mittelgroße Äpfel

3 EL Mandelsplitter

Puderzucker zum Bestäuben (optional) Zubereitung Heize deinen Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Fette eine Auflaufform ein. Trenne die Eier. Rühre in einer großen Schüssel die Eigelbe mit dem Zucker und dem Mark der Vanilleschote schaumig. Gib den Quark, eine Prise Salz, den Zimt und den Weichweizengrieß dazu und vermenge alles gut miteinander. Lass die Masse anschließend für etwa 10 Minuten ruhen, damit der Grieß quellen kann. Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel oder dünne Scheiben, je nachdem, wie du die Konsistenz im Auflauf magst. Hebe die Apfelstücke vorsichtig unter die Quarkmasse. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und hebe es vorsichtig unter die Masse, damit der Auflauf schön luftig wird. Fülle die Quark-Grieß-Mischung in die vorbereitete Form und streue die Mandelsplitter gleichmäßig darüber. Backe den Auflauf auf der mittleren Schiene für etwa 45–50 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Lass den Auflauf leicht abkühlen. Bestäube ihn vor dem Servieren optional mit etwas Puderzucker. Notizen Wir lieben Äpfel, auch wenn es ums Dekorieren geht. Bei Geniale Tricks findest du eine Anleitung für Deko-Äpfel aus Stoffservietten

