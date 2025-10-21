Versüße dir mit diesen Quark-Talern mit Haferflocken triste Herbsttage

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, braucht man morgens etwas Warmes, das für Wohlfühlmomente sorgt. Die Quark-Taler mit Haferflocken sind ein süßes Gebäck, das sich zwischen Frühstück und süßer Zwischenmahlzeit bewegt. Du bekommst ein Rezept, das ohne viel Aufwand auskommt und dennoch Herz und Bauch wärmt.

Quark-Taler mit Haferflocken: einfaches Rezept

Quark ist wohl das älteste Milchprodukt. Seit Jahrtausenden ist das Nebenprodukt der Milch bekannt und findet vielseitige Verwendung in Kuchen, Knödeln oder eben diesen Frühstücks-Talern. Quark verleiht den Talern ihre saftige Konsistenz.

Die Zutatenliste für die Taler ist überschaubar. Die meisten davon hast du sicherlich bereits zu Hause. Du benötigst Magerquark, Haferflocken, Eier und Backpulver. Zum Süßen kannst du Honig oder Ahornsirup sowie Vanilleextrakt verwenden. Außerdem brauchst du Öl oder Butter, um die Taler auszubacken, sowie Puderzucker und frische Heidelbeeren zum Servieren.

Das Rezept lässt sich selbstverständlich wieder leicht anpassen. Manche fügen noch Rosinen hinzu, andere geriebene Äpfel oder Zitronenabrieb. Anstelle des Puderzuckers kannst du auch eine Zimt-Zucker-Mischung drüberstreuen und die Quark-Taler mit dem Obst deiner Wahl servieren.

Die süßen Leckerbissen sind die Art von Rezept, das man immer wieder zubereiten möchte. Sie passen zu Tee, zum Frühstück, aber auch zum Nachmittagskaffee oder wenn sich spontan Besuch angekündigt hat. Gerade an ungemütlichen Tagen sorgen sie für Geborgenheit und Wärme.

Quark-Taler mit Haferflocken Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Magerquark

2 Eier

50 g Honig oder Ahornsirup

1 TL Vanilleextrakt online, z.B. diesen hier 🛒

100 g Haferflocken

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Öl oder Butter zum Braten

Heidelbeeren oder anderes Obst

Puderzucker Zubereitung Verrühre den Quark, die Eier, den Honig und den Vanilleextrakt in einer Schüssel miteinander. Vermische in einer zweiten Schüssel die Haferflocken, das Backpulver und Salz. Gib die trockenen Zutaten zur Quarkmischung geben und verrühre alles zu einem Teig. Erhitze Öl der Butter in einer Pfanne. Gib den Teig esslöffelweise hinein und backe die einzelnen Quark-Taler 3-4 Minuten pro Seite aus. Lassen sie anschließend auf einem Küchenpapier abtropfen. Serviere sie warm, mit Puderzucker bestreut und frischem Obst. Notizen Die Quark-Taler können auch für 15-20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze im Ofen gebacken werden.

