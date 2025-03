Faschingsgebäck: Quarkbällchen aus dem Ofen

Nicht nur für Obst und Gemüse gibt es eine Saison, sondern auch für Gebäck. Quarkbällchen sind da ein gutes Beispiel. Die liebt man nämlich besonders zu Silvester und in der Karnevalszeit. Aktuell haben die knusprig-süßen Bällchen also Hochkonjunktur. Statt der in Fett ausgebackenen Variante gibt es bei uns aber Quarkbällchen aus dem Ofen. Und so werden sie gebacken.

Feiere die 5. Jahreszeit mit leckeren Quarkbällchen aus dem Ofen

Die Jecken sind los! Da darf bei all der Feierei die Verpflegung selbstverständlich nicht zu kurz kommen. Ein süßer Klassiker, der bei jeder Faschingsfeier ein leckerer Begleiter ist, sind frisch gebackene Quarkbällchen. Traditionell wird das Gebäck, das aus einem Quarkteig besteht, in reichlich Fett ausgebacken. Da kommen während der Karnevalszeit schnell einige Kalorien zusammen. Das geht aber auch anders. Backe die Quarkbällchen doch mal im Ofen für eine etwas kalorienärmere Variante und genieße die süße Nascherei in vollen Zügen, bevor danach die Fastenzeit beginnt.

Lege als erstes ein Backblech bereit und lege es mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus. Dann vermengst du Quark, Zucker, Vanillezucker und ein Ei miteinander. Danach kommen Mehl, Backpulver und eine Prise Salz dazu. Verrühre alles mit Zugabe von Milch alle Zutaten zu einem glatten Teig.

Davon teilst du kleine Portionen ab und rollst sie mit angefeuchteten Händen zu Bällchen. Lege diese dann mit etwas Abstand zueinander auf das Blech, bestreiche sie mit geschmolzener Butter und backe sie im vorgeheizten Ofen. Sind die Quarkbällchen goldbraun, kannst du sie herausnehmen und in Puderzucker oder alternativ in einer Zucker-Zimt-Mischung wälzen. Zögere nicht, direkt das erste Quarkbällchen aus dem Ofen zu probieren. Mmh, herrlich.

Übrigens, auch die in Öl gebackenen original Quarkbällchen versüßen dir die Faschingszeit, ebenso wie die Variante aus dem Airfryer. Jecken dürfen sich in der Faschingszeit natürlich auch das eine oder andere Glas Kölsch nicht entgehen lassen. Alaaf!

Quarkbällchen aus dem Ofen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Magerquark

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Ei

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 ml Milch

50 g geschmolzene Butter

Puderzucker zum Wälzen Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Vermische Quark mit Zucker, Vanillezucker und dem Ei. Gib Mehl, Backpulver und eine Prise Salz dazu und rühre die Masse mit der Milch glatt.

Forme aus dem Teig mit angefeuchteten Händen kleine Kugeln und lege sie mit etwas Abstand zueinander auf das Backblech.

Bestreiche die Bällchen mit der geschmolzener Butter und backe sie anschließend für etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis sie goldbraun sind.

Wälze die noch warmen Quarkbällchen in Puderzucker und vernasche sie direkt.

