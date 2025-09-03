Egal, ob du sie in Form von knusprigen Bratkartoffeln, cremigem Püree oder als knusprige Kroketten verzehrst – Kartoffeln sind eine geschätzte und stets köstliche Begleitung zu vielen Gerichten. Lass uns dir zeigen, wie du diese fantastische Knolle mit einem simplen Trick in eine außergewöhnliche Delikatesse verwandeln kannst. Indem du ein Glas nutzt, zauberst du aus Kartoffeln herrliche, zerdrückte Blechkartoffeln. Kombiniert mit saftigen Hackbällchen, knackigem Rosenkohl und etwas geriebenem Käse, kreierst du ein Geschmackserlebnis, das deine bisherigen Kartoffelgerichte in den Schatten stellt!

Rezept für Quetschkartoffeln vom Blech

Du benötigst für die Quetschkartoffeln vom Blech nur wenige Zutaten, die du sicherlich schon zu Hause hast oder kostengünstig im Supermarkt deines Vertrauens besorgen kannst.

Die Kartoffeln werden hierbei zunächst gekocht und anschließend mit einem Glas oder einem Kartoffelstampfer zerdrückt, wodurch sie eine schöne cremige Konsistenz erhalten. Zusammen mit dem zarten Rosenkohl und den würzigen Hackbällchen ergibt sich eine harmonische Geschmackskombination.

Dieses Gericht eignet sich perfekt für ein Abendessen unter der Woche, da es schnell und einfach zubereitet werden kann. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, um übriggebliebene Kartoffeln oder Rosenkohl zu verwenden. Und das Beste daran ist, dass es so lecker ist, dass du es immer wieder machen wirst.

Dieses Kartoffel-Rezept ist wirklich so einfach wie köstlich. Bereite die Quetschkartoffeln vom Blech am besten gleich heute Abend zu und überzeuge dich von ihrem köstlichen Geschmack.

Quetschkartoffeln vom Blech Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 5 Kochutensilien 1 Stabmixer

1 Trinkglas Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackbällchen: 500 g Rinderhackfleisch

50 g Semmelbrösel

1 EL Paprikapulver

1 EL Zwiebelpulver online z.B. hier 🛒

1 EL Salz

1 TL Pfeffer

2 EL Ketchup Für das Kräuteröl: 100 ml Pflanzenöl

2 Knoblauchzehen

1 EL frischer Thymian

1 EL frischer Rosmarin Außerdem: 250 g Kartoffeln Drillinge

250 g Rosenkohl

50 g Parmesan

75 g geriebener Mozzarella Zubereitung Wasche die Kartoffeln und koche sie samt Schale in Salzwasser gar. Koche den Rosenkohl ebenfalls in Salzwasser. Verteile beides anschließend auf einem Backblech.

Bereite nun die Hackfleischbällchen zu, indem du alle Zutaten miteinander verknetest und zu kleinen Kugeln formst.

Verteile die Hackfleischbällchen zwischen den Kartoffeln und dem Rosenkohl auf dem Backblech.

Zerquetsche nun alle Zutaten auf dem Blech mit einem Glas, sodass sich eine geschlossene Fläche bildet.

Zerkleinere für das Kräuteröl die Zutaten mit einem Stabmixer. Träufle das Kräuteröl danach über die zerstampften Zutaten auf dem Backblech.

Bestreue im Anschluss alles mit geriebenem Parmesan und einer Schicht geriebenem Mozzarella.

Schiebe das Backblech zum Schluss für etwa 15 bis 20 Minuten bei 175 °C Ober-/Unterhitze in den Ofen und garniere es vor dem Servieren nach Wunsch mit frischen Kräutern. Quetschkartoffeln waren noch nie so lecker!

Hier findest du das leckere Rezept für den Kartoffel-Fleischbällchen-Auflauf aus dem Bonusvideo.

Wenn du noch nicht genug von Kartoffeln hast, probiere auch die folgenden Rezepte aus:

