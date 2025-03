Keine Zeit, aber Lust auf etwas Leichtes, Gesundes und dennoch Sättigendes? Dann ist dieser Quinoa-Salat deine Lösung! In wenigen Minuten hast du einen frischen, knackigen und aromatischen Salat, der sich auch perfekt zum Mitnehmen eignet. Ob als schneller Lunch, als Beilage zum Dinner oder als Meal-Prep für stressige Tage: Dieser Salat schmeckt immer und überall!

Rezept für Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys

Dieser Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys zählt zu den Salaten, die unglaublich schnell zubereitet sind und dabei richtig viel hermachen. Bei einem guten Salat kommt es immer auf die Kombination aus verschiedenen Zutaten an. Wenn du Salat langweilig findest, hast du bisher vermutlich noch nie einen richtig guten Salat gegessen. Noch ein Grund mehr unseren Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys auszuprobieren.

Doch bevor wir in der Küche loslegen, widmen wir uns erst den gesundheitlichen Aspekten dieses Gerichts. Unser Salat steckt nämlich voller guter Inhaltsstoffe. Sellerie versorgt uns mit jeder Menge Vitamin K, Ballaststoffen und Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken. Dabei ist er superkalorienarm. Das Power-Korn Quinoa ist glutenfrei, reich an Eiweiß und enthält wichtige essentielle Aminosäuren. Perfekt, wenn du deinen Körper mit hochwertigen Proteinen versorgen möchtest. Zudem ist Quinoa ein großartiger Magnesium- und Eisenlieferant. Der Apfel macht die Mischung komplett. Er bringt Vitamin C in den Mix, was gut für den Erhalt unseres Immunsystems ist. Außerdem steckt in ihm Pektin, ein löslicher Ballaststoff, der helfen kann, den Cholesterinspiegel zu senken und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Dieser Salat ist damit eine echte Superfood-Mahlzeit.

Zum Glück lässt er sich auch recht schnell zubereiten. Du kochst dafür einfach Quinoa und schneidest Apfel und Sellerie klein. Dann wandert alles zusammen mit Cranberrys, Feta und gerösteten Walnüssen in eine Schüssel. Mische in einem Dressing-Shaker 🛒 Olivenöl, Rotweinessig, Honig, Senf, Salz, Pfeffer und Oregano zu einer Salatsoße und gieße es über den Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys. Schon geht’s ans Schnabulieren!

Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Quinoa

1 Apfel z. B. Pink Lady oder Boskoop

2 Stangen Staudensellerie

1/2 Bund frische Petersilie

30 g getrocknete Cranberrys

3 EL Olivenöl

3 EL Rotweinessig

1 TL Honig

1 TL Senf

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g (veganer) Feta

20 g Walnüsse optional Zubereitung Koche den Quinoa nach Packungsanweisung in leicht gesalzenem Wasser und lass ihn anschließend auskühlen.

Wasche Apfel, Staudensellerie und Petersilie. Schneide den Apfel in kleine Würfel, den Sellerie in dünne Scheiben und hacke die Petersilie fein. Gib alles zusammen mit den getrockneten Cranberrys in eine Schüssel.

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Rotweinessig, Honig, Senf, Oregano sowie Salz und Pfeffer.

Gib den Quinoa in die Schüssel mit den restlichen Zutaten. Brösel Feta mit hinein. Gieße das Dressing darüber und rühre alles gut durch.

Lass den Salat für 10 Minuten ziehen. Serviere den Quinoa-Apfel-Salat mit Sellerie und Cranberrys auf Tellern und bestreue ihn optional mit einigen Walnüssen.

