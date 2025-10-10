So kunterbunt kann ein Auflauf sein

Mit diesem Quinoa-Gemüseauflauf holst du dir deine tägliche Portion Gemüse in besonders schmackhafter Form. Der körnige Frischkäse bildet kleine, cremige Highlights in der Quinoa-Füllung. Und wenn er frisch aus dem Ofen kommt, ist der herrlich geschmolzene Mozzarella die käsige Kirsche auf der Quinoa-Haube.

So schnell bereitest du diesen Quinoa-Gemüseauflauf zu

Aufläufe sind absolutes Comfort-Food. Und mit diesem Quinoa-Gemüseauflauf bleibt es nicht nur lecker, sondern auch gesund. Immerhin kommt hier nicht nur viel Gemüse rein. Die Quinoa und körnige Frischkäse sind beide super Eiweißquellen. Und in dieser Kombination schmecken sie nicht nur gut, sondern halten dich auch lange satt! Du kannst beim Gemüse natürlich immer auch ein wenig Variation einbringen, je nachdem, was du noch magst.

Dieses Rezept bietet aber ohne Frage eine gute Grundlage, die du erweitern oder nach deinen Wünschen anpassen kannst. Am längsten dauert hier in der Zubereitung wie so oft das Quellen der Quinoa und das Fertigbacken des Auflaufs.

Deshalb solltest du auch mit der Zubereitung der Quinoa beginnen. Wasche sie vorher gründlich unter fließendem Wasser ab. So verhinderst du, dass die Bitterstoffe aus den Schalen am Ende in deinem Auflauf landen. Die sind in dieser Menge zwar nicht gefährlich für dich, können die Quinoa aber dennoch unangenehm bitter machen.

Während die Quinoa quillt, kannst du den Lauch sowie die Zwiebel kurz anbraten, das restliche Gemüse kleinschneiden und in die Auflaufform 🛒 geben. Ist die Quinoa bereit, kommt sie zum Gemüse in die Auflaufform. Hier wird sie dann auch mit dem Frischkäse vermengt. Am Ende nur noch den Mozzarella in Scheiben schneiden, alles auf dem Quinoa-Gemüseauflauf verteilen und dann für etwa 30 Minuten im Ofen fertigbacken lassen. Lass es dir schmecken!

Auf Leckerschmecker findest du noch weitere kreative Rezepte mit Quinoa. Ein weiteres köstliches Ofenrezept sind diese gefüllten Paprika. Und wenn du eine leckere Bowl ausprobieren möchtest, wie man sie oft in verschiedenen Restaurants sieht, dann probiere doch einmal diese Quinoa-Kichererbsen-Bowl mit Zucchini. Aber auch süß lässt sich Quinoa sehr gut zubereiten, wie dieser Kokosnuss-Kirschen-Quinoa beweist.

Quinoa-Gemüseauflauf Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Quinoa

400 ml Gemüsebrühe

1 Stange Lauch

1 Zwiebel

2 EL Olivenöl

250 g Cherry Romatomaten

1 gelbe Paprika

200 g Blattspinat

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

200 g körniger Frischkäse

150 ml Milch

2 Mozzarella Zubereitung Spüle die Quinoa unter fließendem Wasser gründlich aus. Bereite sie anschließend nach Packungsangaben mit der Gemüsebrühe zu. Wasche den Lauch und schneide ihn in feine Ringe. Schäle und würfel die Zwiebel. Brate beides im Olivenöl. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor. Säubere Tomaten, Paprika und Spinat. Entkerne die Paprika und schneide sie in kleine Würfel. Hacke den Spinat grob und gib alles zusammen in eine Auflaufform. Schmecke den Quinoa mit Salz und Pfeffer ab und verteile ihn gleichmäßig in der Auflaufform. Rühre den körnigen Frischkäse unter und übergieße alles mit Milch. Schneide den Mozzarella in Scheiben, belege den Auflauf damit und backe ihn im Ofen.

