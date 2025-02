Warmer Quinoasalat mit Tomaten und Mais: leichtes Mittagessen für Eilige

Du hast Hunger, aber deine Mittagspause gibt die Zeit nicht her für aufwendiges Kochen? Vorhang auf für schnelle und leckere Salate! Die übrigens – ganz anders als ihr Ruf es oftmals verlauten lässt – durchaus satt machen und vielseitig zubereitet werden können. Schau dir nur diesen Quinoasalat mit Tomaten und Mais an. Der ist nicht nur gesund, sondern sticht durch eine Besonderheit hervor: Er wird warm serviert. Und so geht’s.

Rezept für warmen Quinoasalat mit Tomaten und Mais

Quinoasalat mit Tomaten und Mais ist perfekt für diese lästigen Tage, an denen du schon bis zur Mittagspause in Meetings und anderen Terminen steckst. Du fühlst dich vielleicht etwas gerädert, möchtest nichts mehr als ein leckeres, schnelles Mittagessen – und dann kommt schon der nächste Termin rein. Statt einer Stunde hast du nur 30 Minuten Pause, welch ein Graus. Gut, dass es uns gibt! Denn wir bei Leckerschmecker versorgen dich nur zu gern mit fixen Rezeptideen.

So wie diesem Quinoasalat mit Tomaten und Mais. Dafür braucht es nur wenige Zutaten und noch weniger Handgriffe. Der Star dieses schnellen Mittagssalates ist natürlich Quinoa. Doch was ist das überhaupt? Quinoa ist ein sogenanntes Pseudogetreide, also Samen einer Grasart. Im Gegensatz zu „echtem“ Getreide wie Weizen oder Roggen ist Quinoa glutenfrei und kann daher auch von Menschen verzehrt werden, die darauf empfindlich reagieren. Zudem enthält es viel pflanzliches Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine und wird daher als Superfood angesehen.

Bereitest du Quinoa bei dir zu Hause zu, solltest du die Körner gründlich abwaschen. So entfernst du den leicht bitteren Geschmack, der Anfangs an ihnen haftet. Während das Pseudogetreide köchelt 🛒, kannst du dann den Rest für den Salat zubereiten. Tomaten schneiden, Mais abtropfen und Zucchini anschwitzen. Nach 20 Minuten steht ein warmer Salat vor dir, der die ausreichend Energie für den Rest des Tages gibt.

Hunger bekommen? Bereite dir doch auch mal einen Quinoa-Gemüseauflauf zu oder verwöhne diene Geschmacksnerven mit einem Thai-Quinoasalat. Auch als Frühstück macht sich das Korn gut, zum Beispiel als Kokosnuss-Kirsch-Quinoa.

Warmer Quinoasalat mit Tomaten und Mais Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Quinoa

1 kleine Zucchini

1 EL Olivenöl

1 Handvoll Kirschtomaten

1 Dose Mais 200 g

3 EL Sonnenblumenkerne Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 EL gehackte Minze

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle das Quinoa gründlich unter fließendem Wasser ab, um die Bitterstoffe zu entfernen. Lass es danach in die doppelte Menge kochendes Wasser rieseln und koche es für etwa 15 Minuten, bis die Körner aufquellen. Gieße es ab und lass es ausdampfen.

Würfle, während das Quinoa kocht, die Zucchini klein. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zucchinistücke darin goldbraun an. Halbiere die Kirschtomaten und gib sie für die letzten zwei Minuten mit in die Pfanne.

Lasse den Mais abtropfen und röste die Sonnenblumenkerne ohne Öl in einer kleinen Pfanne, bis sie duften.

Verrühre Olivenöl, Zitronensaft, gehackte Minze und gepressten Knoblauch zu einem Dressing. Würze es mit Salz und Pfeffer.

Vermenge das Quinoa mit dem Gemüse, den Sonnenblumenkernen und dem Dressing. Schmecke den Salat ab und serviere ihn warm.

