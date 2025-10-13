Quitten-Crumble wie von Oma: himmlisch süßer Auflauf

Jetzt werden die letzten Quitten geerntet, und oh – dieser Duft, wenn sie im Kühlschrank oder in der Küche liegen und auf ihre Verarbeitung warten! Er ist süß und fruchtig und so intensiv, dass man sich kaum durchringen mag, das Obst zu essen. Aber dann laufen einem leckere Rezepte wie dieser Quitten-Crumble über den Weg, und schon fällt es doch gar nicht mehr so schwer, sich vom Duft zu verabschieden und stattdessen dem ebenso verführerischen Geschmack „Hallo“ zu sagen.

Rezept für fruchtigen Quitten-Crumble

Unser Rezept für Quitten-Crumble stammt direkt aus Omas Backstube, denn genauso hat sie ihn früher selbst gezaubert, und zwar mit erntefrischen Quitten direkt aus dem eigenen Garten. Wenn die Herbstsonne noch einmal alle ihre Kräfte bündelt und mit den goldenen Blättern an den Bäumen um die Wette strahlt, dann zog es Oma zum Quittenbaum und danach in die Küche. Und dann saß man in freudiger Erwartung am Kaffeetisch, weil man von ihrem noch warmen Quitten-Crumble zuerst probieren wollte.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Streusel kneten, Obst zerkleinern und alles zusammen in eine Auflaufform geben. Hier werden die Früchte nicht erst eingekocht, denn wir wollen die Zeit bis zum Genuss so kurz wie möglich halten. Verfeinert wird der Crumble mit etwas Zimt. Dieser findet sowohl in den Streuseln als auch in der Füllung einen Platz. So erinnert er uns fast schon ein wenig an die kommende Weihnachtszeit – da steigt die Vorfreude! Na, hast du jetzt Lust bekommen, das Ganze nachzubacken? Wunderbar, los geht’s!

Wir haben neben unserem Quitten-Crumble bereits viele weitere Crumble und Streuselkuchen gebacken. Schau dir diese kleine, handverlesene Auswahl an: ein fruchtiger Apfel-Crumble, ein süßer, einfacher Streuselkuchen mit leckerem Pudding oder ein herbstlicher Birnen-Crumble.

Für Back- und Bastelbegeisterte: Verwandele Küchenbretter und Kochlöffel aus Holz in echte Kunstwerke, indem du sie mit Brandmalerei verschönerst! Nicht nur für dich selbst eine tolle Idee, sondern auch zum Verschenken geeignet.