Jetzt werden die letzten Quitten geerntet, und oh – dieser Duft, wenn sie im Kühlschrank oder in der Küche liegen und auf ihre Verarbeitung warten! Er ist süß und fruchtig und so intensiv, dass man sich kaum durchringen mag, das Obst zu essen. Aber dann laufen einem leckere Rezepte wie dieser Quitten-Crumble über den Weg, und schon fällt es doch gar nicht mehr so schwer, sich vom Duft zu verabschieden und stattdessen dem ebenso verführerischen Geschmack „Hallo“ zu sagen.

Rezept für fruchtigen Quitten-Crumble

Unser Rezept für Quitten-Crumble stammt direkt aus Omas Backstube, denn genauso hat sie ihn früher selbst gezaubert, und zwar mit erntefrischen Quitten direkt aus dem eigenen Garten. Wenn die Herbstsonne noch einmal alle ihre Kräfte bündelt und mit den goldenen Blättern an den Bäumen um die Wette strahlt, dann zog es Oma zum Quittenbaum und danach in die Küche. Und dann saß man in freudiger Erwartung am Kaffeetisch, weil man von ihrem noch warmen Quitten-Crumble zuerst probieren wollte.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Streusel kneten, Obst zerkleinern und alles zusammen in eine Auflaufform geben. Hier werden die Früchte nicht erst eingekocht, denn wir wollen die Zeit bis zum Genuss so kurz wie möglich halten. Verfeinert wird der Crumble mit etwas Zimt. Dieser findet sowohl in den Streuseln als auch in der Füllung einen Platz. So erinnert er uns fast schon ein wenig an die kommende Weihnachtszeit – da steigt die Vorfreude! Na, hast du jetzt Lust bekommen, das Ganze nachzubacken? Wunderbar, los geht’s!

Quitten-Crumble Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x Für die Streusel: 100 g Mehl

50 g brauner Zucker

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

50 g Butter oder Margarine Zimmertemperatur; und etwas mehr zum Einfetten Für die Füllung: 1 Apfel

2 Quitten

1 EL brauner Zucker

1 EL Zitronensaft

1/2 TL Zimt Anleitungen Mische für die Streusel Mehl, Zucker, Zimt und Salz in einer Schüssel. Gib die Butter bzw. Margarine in Flocken dazu und knete alles zu Streuseln.

Nun geht es mit dem Obst weiter: Wasche den Apfel gut ab, schneide ihn in Viertel, entferne das Kerngehäuse und würfele das Fruchtfleisch. Schäle danach die Quitten, viertele sie ebenfalls und entferne die Kerne. Dann kannst du das Fruchtfleisch genauso würfeln.

Mische die Apfel- und Quittenstücke mit dem Zucker, dem Zitronensaft und dem Zimt.

Fette eine Auflaufform ein und gib das Obst hinein. Verteile danach die Streusel gleichmäßig darüber und backe den Quitten-Crumble bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 20 Minuten. Sollten die Streusel zu dunkel werden, lege Backpapier über die Form. Am besten noch warm genießen – das war’s! Notizen Wenn du möchtest, kannst du weniger Mehl nehmen und dafür noch gemahlene Mandeln mit in den Streuselteig einarbeiten.

