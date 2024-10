Quitten-Mandel-Brot: herbstliches Frühstück

Auch an grauen Tagen darf man sich im Herbst über Farbkleckse freuen. Unter anderem in Form von reifen, sonnengelben Quitten. Das nach Honig schmeckende Obst lässt sich auf allerlei Arten verarbeiten, heute machen wir ein Quitten-Mandel-Brot daraus. Das schmeckt zum Frühstück, aber auch als Snack zu einer Tasse Kaffee am Nachmittag. Lass uns direkt loslegen!

So backst du Quitten-Mandel-Brot

Hörst du den Begriff „Quittenbrot“, denkst du vielleicht an das spanische Konfekt aus Fruchtpüree. Das wollen wir heute aber nicht zubereiten, obwohl es wirklich sehr lecker ist und sich zum Beispiel als Möglichkeit anbietet, Reste von Quittengelee zu verarbeiten. Aber zurück zu unserem Quitten-Mandel-Brot. Dabei handelt es sich um ein Gebäck aus Hefeteig, das mit Fruchtstücken und Mandeln gefüllt wird und dadurch saftig und aromatisch schmeckt.

Die Technik, mit der wir das Brot zubereiten, ist die einer Babka. Dabei handelt es sich um einen süßen Hefekuchen aus Osteuropa, der durch seine besondere Wickeltechnik auffällt. Dabei wird der Teig zu Zöpfen geflochten und dann erneut verschlungen. Das ergibt nicht nur einen Kuchen mit toller Optik, sondern führt auch dazu, dass das Gebäck von seiner leckeren Füllung durchzogen ist.

Im Fall unseres Quitten-Mandel-Brotes kochst du für die Füllung aus klein geschnittenen Quitten ein schnelles Kompott. Schmecke dieses mit etwas Zimt ab, dann bekommt dein Brot ein besonders herbstliches Flair. Verteile dieses Kompott zusammen mit einigen Mandeln auf deinem Hefeteig, drehe ihn ein und schon wandert das Brot in den Ofen. Nach dem Backen kannst du es mit etwas Zuckerguss verzieren oder mit Puderzucker bestreuen. So lecker schmeckt der Herbst!

Quitten kannst du auf viele verschiedene Arten und Weisen zubereiten. Backe neben diesem Brot auch eine Quitten-Tarte oder mach ein Quitten-Crumble. Auch eine Quittenmarmelade ist immer eine gute Option, um die leckeren Herbstfrüchte zuzubereiten.