Das perfekte Geschenk aus der Küche: selbstgemachter Quitten-Senf

Deine Oma hat dir eine Wagenladung frische Quitten aus ihrem Garten geschenkt? Dann mach einfach Quitten-Senf daraus! Das ist gar nicht kompliziert und es lohnt sich, versprochen. Unser Rezept ist eine pikante Art, um den Herbst zu konservieren. Probier’s aus!

Rezept für Quitten-Senf: fruchtig und würzig

Der Herbst gehört nicht nur den Äpfeln und Birnen, sondern auch den Quitten. Wenn du das fast vergessene Obst (noch) nicht auf dem Schirm hast, dann gibt’s hier einen kleinen Einstieg. Und wenn du eh schon Quitten-Fan bist, bist du hier genau richtig!

Sie sehen ein bisschen wie kugelige Birnen aus, die sich in den flauschigen Flaum eines Pfirsichs gehüllt haben. Bei uns haben sie von circa Ende September bis Anfang November Saison. Höchste Zeit also, um sich ein paar zu sichern und diesen fruchtig-würzigen Quitten-Senf zuzubereiten. Denn zur großen Enttäuschung lassen sich die Früchte leider nicht roh verzehren. In diesem Zustand beißt du dir an ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne aus. Das Fruchtfleisch ist hart und sauer, die Schale bitte.

Warum sollte man sie dann überhaupt zu irgendetwas verarbeiten? Du kannst die Quitte mit einem ungeschliffenen Diamanten vergleichen. Erst nach der Veredelung, in unserem Fall der Koch- oder Backprozess, entfaltet sie ihren wahren Glanz…äh, Geschmack. Gekocht schmeckt sie nämlich wie eine Mischung aus Apfel, Birne und Zitrone – süß-säuerlich und fruchtig!

Wir kombinieren die Quitten im gekochten und pürierten Zustand mit gelben Senfkörnern, Weißweinessig sowie einem Hauch Zimt und etwas frischem Orangenabrieb. Die Senfkörner liefern genau die richtige Menge Schärfe, während Zimt und Orange ein warmes, aromatisches Finish zaubern.

Damit eignet sich der Quitten-Senf als ideale Begleitung zu einer Käseplatte. Ganz gleich, ob cremiger Brie, kräftiger Gorgonzola oder Hartkäse wie Pecorino. Noch ein paar Scheiben knuspriges Walnussbrot dazu und es haut dich und deine Gäste doch glatt vom Hocker. Viel Spaß beim Nachmachen!

Quitten-Senf Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Quitten

100 ml Wasser

120 g Zucker

50 g gelbe Senfkörner online erhältlich, z.B. hier 🛒

100 ml Weißweinessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zimt

1/2 Bio-Orange Abrieb Zubereitung Schäle die Quitten, entkerne sie und schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel. Koch die Quittenstücke mit Wasser und Zucker auf mittlerer Hitze, bis sie weich sind (etwa 20-30 Minuten). Rühr gelegentlich um. Pürier die weiche Quittenmasse fein und lass sie etwas abkühlen. Weiche parallel die gelben Senfkörner für ungefähr 1 Stunde im Weißweinessig ein. Danach zerstoß sie mit einem Mörser oder pürier sie grob (je nach gewünschter Konsistenz). Vermische das Quittenpüree mit der Senfpaste, Salz, Pfeffer, Zimt und dem Orangenabrieb. Schmecke alles ab und füll den fertigen Quitten-Senf in sterilisierte Gläser. Lager den Senf für mindestens 24 Stunden im Kühlschrank, bevor du ihn verwendest, damit er seine Aromen voll entfalten kann. Notizen Tische deinen Gästen nicht nur deine selbstgemachten Kreationen aus der Küche auf, sondern überrasche sie auch mit wundervoller DIY-Tischdeko . Bei Geniale Trick erhältst du jede Menge Inspiration.

