So machst du deinen eigenen Quittenlikör

Wenn es im Herbst allmählich kühler wird, dürfen wir uns über die ersten reifen Quitten freuen, die leuchtend gelb und schwer an den Bäumen hängen. Aber was macht man daraus? Die Möglichkeiten sind vielfältiger als du vielleicht denkst. Neben einem Gelee oder einer Marmelade kannst du die Früchte zum Beispiel noch zu süßen Quittenbrot verarbeiten. Das gehört zu den Klassikern unter den Süßigkeiten. Aber bist du schon mal auf die Idee gekommen, einen Quittenlikör herzustellen?

So einfach stellst du Quittenlikör her

Zuhause einen Likör zuzubereiten ist alles andere als kompliziert. Du brauchst nur passende Früchte, in unserem Fall sind das Quitten, Zucker und Alkohol. Zusätzlich kannst du den Likör noch mit weiteren Gewürzen verfeinern. Für unserem Quittenlikör haben wir uns für Vanille und Zimt entschieden.

Für den Quittenlikör bereitest du zuerst die Quitten vor. Entferne mit einem Tuch den Flaum auf der Schale und wasche die Früchte danach gründlich. Schneide sie in Stücke und entferne die Kerne. Diese sind bitter und würden das Aroma des Likörs verfälschen. Daher gehören sie nicht in den Liköransatz. Die Quittenstücke vermischst du in einem Gefäß mit Zucker, einer Vanillestange, Zimt und Wasser und lässt alles etwa eine Stunde stehen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Danach gießt du den Alkohol dazu, verschließt das Gefäß und lässt den Ansatz an einem dunklen und kühlen Ort für sechs bis acht Wochen gut durchziehen. Nach der Ziehzeit seihst du den Likör ab und füllst ihn in sterile Flaschen. Vergiss nicht, den Quittenlikör vorher auch auf seine Qualität hin zu überprüfen und ihn zu probieren. Möchtest du den Likör zu einem bestimmten Anlass wie zu m Beispiel zu Weihnachten verschenken, solltest du spätestens jetzt mit der Zubereitung beginnen, damit er noch rechtzeitig zum Fest fertig wird.

Liköre aus der eigenen Küche sind nicht nur eine tolle Möglichkeit, Obst aus dem eigenen Garten zu verarbeiten, sondern auch ein tolles DIY-Geschenk. Jede Jahreszeit bietet tolle Früchte, aus denen du einen leckeren Likör zubereiten kannst, darunter einen Apfel-Hagebuttenlikör, einen Schlehen-Gin oder einen Ingwerschnaps.