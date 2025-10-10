Selbst gemachter Quittensaft schmeckt fruchtig und süß

Quitten gehören ganz klar zu meinen Lieblingsfrüchten, auch wenn sie es einem nicht gerade einfach machen, sie zu verarbeiten. Jedes Jahr im Herbst kaufe ich mir auf dem Markt diese Früchte und bereite daraus einen Likör oder Marmelade zu. In diesem Jahr aber werde ich einen Quittensaft herstellen. Wie einfach das ist, erfährst du hier.

So einfach kannst du Quittensaft selber machen

Einen Quittensaft herzustellen ist alles andere als kompliziert. Du brauchst lediglich frische Quitten, etwas Wasser, Zucker und saubere Flaschen. Dann kann es auch schon losgehen.

Die Quitten müssen zuerst gründlich gewaschen werden. Danach entfernst du das Kerngehäuse und schneidest die Früchte in kleine Stücke. Setze sie in einem Topf mit Wasser auf und koche sie für rund 40 Minuten weich. Danach gießt du die Flüssigkeit durch ein Sieb ab und fängst sie dabei auf. Drücke die Quittenstücke ebenfalls mit aus, um möglichst viel Saft zu gewinnen.

Den Saft kannst du nun noch nach Geschmack mit Zucker würzen. Koche ihn dann aber noch einmal auf, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Nun musst du den Saft nur noch in sterile Flaschen abfüllen. Du kannst aber auch gleich ein Schlückchen davon probieren.

Wenn du den Saft erst später genießen möchtest, dann mach ihn haltbar. Auch das ist einfach. Stelle die verschlossenen Flaschen in ein Wasserbad und koche sie dann darin für etwa 10 Minuten. Das wars auch schon. Lass die Flaschen abkühlen und bewahre sie danach an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Wenn draußen im Winter der Frost klirrt, dann freust du dich über den selbst gemachten Quittensaft in deinem Vorratsschrank und kannst dich an einem Glas heißen Quittensaft aufwärmen.

Hast du einen Quittenbaum im Garten und weißt nicht so recht, was du mit den Früchten anstellen sollst? Aus Quitten kannst du auch eine Quittenmarmelade, ein süßes Quittencrumble oder ein Quittenbrot selber machen.