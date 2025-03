Radieschenbutter: lecker auf frischem Brot

So langsam erwacht der Frühling. Neben frischem Bärlauch freuen wir uns auch auf die erste Radieschenernte. Frühe Sorten gibt es nämlich oft schon ab Anfang März. Wir schnappen uns die ersten Exemplare des Jahres, die wir bekommen können und verwandeln sie in eine cremig-aromatische Radieschenbutter für unser Frühstück.

Radieschenbutter: in nur 10 Minuten fertig

Radieschenbutter selbst herzustellen ist weder zeitaufwendig noch kompliziert. Das Geschmackserlebnis dafür umso leckerer. Wir sind immer wieder auf der Suche nach leckeren Ideen, mit denen wir unser Frühstück pimpen können. Aufstriche haben es uns da besonders angetan, so wie diese Radieschenbutter, die in Windeseile auf dem Tisch steht und besonders lecker zu frisch gebackenem Brot schmeckt.

Achte bei der Zubereitung darauf, frische und möglichst heimische Radieschen zu kaufen. Die sind intensiver im Geschmack und bringen schon eine leichte Schärfe mit. Vielleicht hast du ja sogar welche im eigenen Garten?

Ebenfalls wichtig: Eine gute und geschmacksintensive Butter. Die sollte vor der Zubereitung weich sein und nicht kalt und hart aus dem Kühlschrank kommen. Lege sie also am besten vorher schon raus, damit sie weich werden kann. Die Radieschen wäschst du gründlich und raspelst sie dann klein. Danach vermengst du die Butter mit den Raspeln, etwas Zitronensaft, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer. Verwende am besten ein Handrührgerät, um alle Zutaten zu einer glatten Creme zu mischen. Diese kommt dann mit frischem Schnittlauch bestreut in eine Schale oder ein verschließbares Glas. Genieße die Butter direkt auf deinem Brot oder bewahre sie für ein paar Tage im Kühlschrank auf.

Manchmal braucht es nicht mehr als ein frisches Brot mit Butter oder eben Radieschenbutter. Die verwandelt die einfache Butterstulle dank leicht scharfer Aromen, etwas Säure und Salz in ein echtes Geschmackshighlight. Das darfst du dir nicht entgehen lassen.

Passend zur Saison dürfen wir uns jetzt auch wieder über frische Bärlauchbutter freuen. Auch eine Rotweinbutter ist ein schnell gemachter Aufstrich ebenso wie eine Kräuterbutter.