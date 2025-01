Räucherlachs-Bagels: amerikanischer Klassiker zum Frühstück

Komm, wir gehen auf kulinarische Weltreise! Räucherlachs-Bagels sind zwar kein ausgefallenes Gericht, aber lecker sind sie allemal. Sie versetzen dich im Nu in amerikanische Großstädte und lassen dich die Probleme deiner eigenen Heimatstadt vergessen.

So machst du Räucherlachs-Bagels wie in den USA

Durch die Frühstückskulturen anderer Länder zu reisen, ist ein besonderes Hobby von mir. Ich liebe es, verschiedene Gerichte auszuprobieren und mir vorzustellen, ich sei nicht an meinem heimischen Frühstückstisch, sondern ganz woanders. Ein Räucherlachs-Bagel versetzt mich aus dem hektischen Berlin ins hektische New York City, wo der Wind zwischen den Hochhäusern pfeift und alle Menschen auf der Straße irgendwo hinmüssen, wohin ist egal, Hauptsache, man ist schnell da. Dazwischen sitze ich in einem kleinen Café am Fenster, esse diesen Bagel und genieße den Trubel, von dem ich für kurze Zeit kein Teil sein muss.

New York Bagels sind eine Ikone der Großstadt an der US-Amerikanischen Ostküste. Jüdische Einwandernde brachten das Rezept vermutlich aus Krakau mit in die Staaten. Dort entwickelte es sich schnell zu einem Favoriten. Seit den 1970er Jahren gelten sie als klassisch amerikanisch und werden überall gern gegessen. Die Besonderheit der runden Brötchen mit Loch ist, dass sie vor dem Backen kurz in Wasser gekocht werden. Dadurch verkleistert die Stärke außen am Gebäck, was eine besondere Kruste zur Folge hat. New York Bagels sind als besonders lecker bekannt, da sie in einem Honig-Malz-Wasser gekocht werden. Hierzulande kannst du sie im Supermarkt kaufen oder selbst machen 🛒.

Neben dem Brötchen ist natürlich der Belag wichtig. Räucherlachs-Bagels verwenden neben Lox, der amerikanischen Bezeichnung für gebeizten und geräucherten Lachs, eine dicke Schicht Frischkäse, frische rote Zwiebeln, Dill und – ganz wichtig – Kapern. Diese verleihen dem Frühstück einen so wunderbar deftigen Geschmack, dass mir schon bei dem Gedanken daran immer wieder das Wasser im Mund zusammenläuft. Tipp: Vermische den Frischkäse mit einem Schuss Kapernwasser. Du wirst mir danken.

Bagels haben dein Interesse geweckt? Dann bereite dir als Nächstes doch mal einen Bagel mit Rührei und Bacon zu. Oder iss zum Mittag Pizza-Bagels. Auch süß schmeckt das Gebäck, beispielsweise als Chocolate-Chip-Bagels.

Räucherlachs-Bagels Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Bagels

3 EL Frischkäse

2 TL Kapernwasser

Salz und Pfeffer

1/2 rote Zwiebel

150 g Räucherlachs

1 EL Kapern

2 EL frischer Dill Zubereitung Schneide die Bagels längs auf.

Verrühre den Frischkäse mit Kapernwasser und Salz und Pfeffer. Passe die Mengen je nach Geschmack an.

Schäle die Zwiebel und halbiere sie. Schneide sie in dünne Scheiben.

Bestreiche die unteren Bagelhälften mit Frischkäse. Belege diesen mit Räucherlacht und streue Kapern, Dill und Zwiebeln darüber. Klappe den Bagel zu.

